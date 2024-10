Mitos do câncer de próstata podem trazer risco aos homens

O câncer de próstata é a segunda neoplasia mais comum entre os homens em todo o mundo, mas apesar de sua prevalência, muitos mitos ainda persistem, gerando medo e confusão. Este é um fato de extremo risco para a população brasileira masculina que sofre com mais de 70 mil novos casos anuais e as mais de 16 mil mortes, segundo estatísticas do Instituto Nacional de Câncer.

É pensando em reduzir os danos das falsas informações que estão instaladas no público masculino atual, que a Dra. Suelen Martins, oncologista e pesquisadora do CEON+ e do CEPHO fala sobre os principais mitos acerca da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Apenas idosos precisam se preocupar com o câncer de próstata

Os cuidados e a prevenção ao câncer de próstata devem ser realizados a partir de qual idade?

“Em qualquer idade, os homens que apresentam sintomas como aumento da frequência urinária, dificuldade para urinar, sangramento na urina, esforço para urinar e dores para urinar, devem procurar atendimento médico para investigação da próstata. De acordo com o Ministério da Saúde (MS) e Organização Mundial da Saúde (OMS), o papel do rastreamento do câncer próstata é muito discutido devido aos diagnósticos excessivos de tumores não agressivos e que não oferecem ameaça a saúde do homem e que ainda proporciona desconforto físico e mental com os procedimentos, resultados e acompanhamento destes pacientes. Por este motivo, a abordagem atual está focada em um rastreamento mais seletivo, com decisões informadas e compartilhadas entre médico e paciente. Em contrapartida, a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) recomendam o rastreamento deste câncer com PSA e toque retal anual a partir dos 50 anos para homens sem fatores de risco, e a partir dos 45 anos para aqueles com fatores de risco, como histórico familiar ou afrodescendência e fatores genéticos diagnosticados de alto risco para a neoplasia”, – Dra. Suelen Martins.

O exame de toque retal é doloroso e constrangedor

Há algum constrangimento ou dor durante a realização do exame de toque retal?

“O exame de toque retal é um procedimento rápido e simples que pode causar algum desconforto, mas, em geral, não é doloroso para a maioria dos homens. Este possível desconforto ou constrangimento pode variar de pessoa para pessoa. É um procedimento rápido e essencial para a saúde masculina. Superar o constrangimento pode salvar vidas, já que a prevenção e a detecção precoce aumentam as chances de tratamento bem-sucedido. A chance de detectar um câncer de próstata somente com PSA ou somente com toque retal variam de 30-40%. E o uso dos dois métodos podem alcançar até 70% de chance de detecção de um câncer de próstata com estes dois exames simples e pouco invasivos”, – Dra. Suelen Martins.

Se não há sintomas, não há necessidade de preocupação

Quando não há sintomas específicos do câncer de próstata, é necessário realizar os exames preventivos?

“É importante realizar os exames preventivos para o câncer de próstata mesmo na ausência de sintomas, principalmente para homens dentro das faixas etárias recomendadas (geralmente a partir dos 50 anos ou 45 anos para aqueles com fatores de risco, como histórico familiar ou ascendência afrodescendente). Devemos lembrar que esta neoplasia costuma ser assintomática em fases mais iniciais ou geralmente confundida com sintomas de doenças benignas como hiperplasia prostática benigna (HPB) muito comumente encontrada em pacientes idosos. A detecção precoce aumenta as chances de sucesso no tratamento e os exames são simples, rápidos e baratos”, – Dra. Suelen Martins.

O tratamento do câncer de próstata sempre causa impotência e incontinência

O tratamento do câncer de próstata causa impotência e incontinência urinária aos pacientes?

“O tratamento do câncer de próstata varia de acordo com a extensão da doença ao se fazer o diagnóstico e as condições clínicas do paciente. Quanto mais precoce menos invasivos e menos efeitos colaterais são os tratamentos propostos. Em algumas situações pode sim, causar impotência (disfunção erétil) e incontinência urinária como sequelas do tratamento ou até mesmo pela extensão da doença na região pélvica. É importante ressaltar que não são todos os pacientes que experimentarão esses efeitos, e existem formas de minimizar e tratar esses problemas”, – Dra. Suelen Martins.

Se for diagnosticado com câncer de próstata, sempre será necessário tratamento imediato

O câncer de próstata tem que ser tratado imediatamente após o diagnóstico?

“Nem sempre o câncer de próstata precisa ser tratado imediatamente após o diagnóstico, diferente de outros tumores. A decisão de iniciar o tratamento imediato ou optar por uma abordagem de monitoramento depende de vários fatores, como a agressividade do câncer, o estágio da doença, a idade, a saúde geral do paciente e as preferências pessoais. Em muitos casos, chamados de baixo risco, o câncer de próstata cresce lentamente e o tratamento imediato pode não ser necessário”, – Dra. Suelen Martins.

O CEON+

O Centro de Oncologia - CEON+ foi fundado em 1981 pelo Dr. James Cubero Daniel e é uma clínica especializada no tratamento do câncer que busca proporcionar cuidados e apoio assistencial aos pacientes e conveniados. Seu corpo clínico é composto por médicos especialistas titulados, dedicados ao atendimento ambulatorial e emergencial de alta qualidade. Todos os profissionais do Centro de Oncologia do ABC são habilitados e comprometidos com os tratamentos e procedimentos oferecidos, e a infraestrutura da clínica foi projetada de acordo com as normas regulatórias, priorizando o conforto e a segurança dos pacientes e colaboradores.