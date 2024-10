Os ecossistemas integrados modernizam setor de TI

A transformação digital se tornou uma prioridade para empresas de todos os setores e tamanhos. Cada vez mais, essas empresas buscam integrar diversas ferramentas, plataformas e serviços para criar ambientes conectados e eficientes que atendam às novas demandas do mercado.

Nesse cenário, a ITGLOBAL.COM é uma das verdadeiras ecossistemas de soluções tecnológicas de ponta, projetadas para atender às necessidades diversas e crescentes das organizações. Com forte presença na Europa, Ásia e nas Américas e parcerias com grandes players de hardware e software, a empresa trabalha com gama completa de soluções que abrange todos os estágios da infraestrutura de TI, desde o desenvolvimento inicial até a expansão em escala mundial.

Com infraestrutura própria baseada em servidores Cisco Blade de alto desempenho, armazenamento totalmente flash NetApp e a solução confiável ITPOD, a ITGLOBAL.COM tem a base tecnológica muito avançada. Atuando em diferentes regiões do mundo, a empresa oferece flexibilidade e alta disponibilidade de recursos de TI de nuvem em qualquer local geográfico, apoiando as empresas que buscam expandir suas operações com recursos eficazes e confiáveis.

A ITGLOBAL.COM tem capacidade de combinar diferentes modelos de nuvem e soluções customizadas, adaptadas às necessidades específicas de cada cliente. Por exemplo, a nuvem pública da ITGLOBAL.COM oferece escalabilidade ilimitada com pagamento conforme o uso, garantindo flexibilidade para atender às demandas em constante mudança das empresas. Já na nuvem privada todos os recursos de infraestrutura são customizados e dedicados às necessidades de um único cliente. Os recursos de computação e armazenamento são autogerenciados e baseados em tecnologias de virtualização como VMware ou vStack.

Com mais de 16 anos de experiência no mercado, a ITGLOBAL.COM se consolidou como parceira de grandes nomes da tecnologia, como NetApp, Dell, Cisco, entre outros. Essas parcerias possibilitam à empresa adotar tecnologias de mercado para a construção e manutenção de sua infraestrutura e dos seus clientes.

Desde 2023, a ITGLOBAL.COM já está presente no Brasil, oferecendo todo o seu portfólio de serviços e produtos, incluindo uma plataforma avançada de nuvem local, baseada em um data center classe Tier III em São Paulo. Além disso, a multiglobal está construindo parcerias estratégicas com empresas locais brasileiras, oferecendo conjunto de soluções, adaptadas às suas necessidades e ao mercado brasileiro.