Supermercados Hirota lançam cartão co-branded Platinum em parceria com Afinz

Os Supermercados Hirota Food anunciam o lançamento de seu cartão co-branded bandeira Visa Platinum em uma parceria estratégica com a Afinz, empresa de serviços financeiros voltada para varejistas e consumidores.

O cartão permitirá ao estabelecimento fortalecer a marca do Supermercado e aumentar sua visibilidade no mercado. Além disso, o cartão co-branded Visa Platinum funcionará como estratégia de fidelização dos clientes ao oferecer vantagens como descontos, ofertas e parcelamento de compras nas 18 lojas físicas da rede e também no e-commerce.

O atendimento do cartão Afinz Platinum conta ainda com proteção de compra que cobre conserto ou reembolso em caso de roubo ou danos acidentais, além de uma garantia estendida original, que prolonga em até 12 meses a garantia oferecida pelo fornecedor.

O cartão também traz o programa Vai de Visa, com acesso a descontos e sorteios. Para viagens internacionais, oferece emergência médica, consultas por telemedicina e o Visa Digital Concierge, que auxilia em reservas de voos e sugestões de restaurantes. “Esse mundo de possibilidades gera um vínculo mais forte com a marca e aumenta a frequência de compras”, afirma Cláudio Yamaguti, CEO da Afinz.

A Afinz complementou ainda a proposta de valor do cartão com seu programa de benefícios Você Bem, unindo saúde, educação e economia.

No Você Bem Farmácia, os clientes economizam em medicamentos e produtos de drogaria. Com descontos de até 70% de desconto em medicamentos genéricos e ofertas em perfumaria e outros produtos. O benefício está disponível nas principais redes de farmácias do país, como Drogarias São Paulo, Pacheco, Pague Menos, Extrafarma, Droga Raia e Drogasil.

Já no Você Bem Saúde, o cliente tem acesso a consultas e exames a preços acessíveis em uma ampla rede de atendimento. Nos primeiros seis meses, o serviço é gratuito, sem carência ou limite de uso. Além disso, há descontos de 20% a 70% em mais de 12 mil drogarias.

E no Programa Você Bem Educação, há descontos em cursos de EJA (Ensino Médio), cursos técnicos profissionalizantes e mais de 500 cursos de qualificação profissional.

“Consideramos a proposta da Afinz aderente à nossa, já que a partir dela podemos proporcionar aos clientes ações que envolvem a família e para nós isso tem muito valor. Pesou na balança todo o pacote de saúde e educação", afirma Hélio Freddi Filho, diretor de Comunicação e Expansão da rede Hirota. A estimativa é que o cartão esteja presente no bolso, além dos 2 mil funcionários, de boa parte dos mais de 500.000 clientes fidelizados Hirota ainda este ano.

Um levantamento realizado pela Nielsen indica que quem faz compras com cartão do próprio supermercado costuma gastar 20% a mais. “Ou seja, um estabelecimento que não conta com este recurso abre mão de uma oportunidade vantajosa, além de não construir um relacionamento com esses clientes”, opina Yamaguti.

O CEO da Afinz reforça que a empresa está se consolidando no setor supermercadista porque enxerga uma alta demanda por crédito, que tende a aumentar cada vez mais. “Estamos em constante movimento, sempre em busca de novas formas de criar soluções personalizadas e inovar para atender às variadas necessidades de seus clientes. Esta parceria com os Supermercados Hirota reforça nosso compromisso em ser uma plataforma horizontal, parceira e completa, capaz de viabilizar projetos financeiros de qualquer empresa”, conclui o CEO.

Os Supermercados Hirota estão presentes na Grande São Paulo, com um mix de 14 mil produtos. A marca tem como principal foco atender o público das classes B e C+.