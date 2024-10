Especialista mostra ferramentas para otimizar vendas on-line

Sete de cada 10 consumidores brasileiros pesquisam no Google antes de realizar qualquer tipo de compra, conforme o estudo State of Search Brasil, da Hedgehog Digital. Esse alcance faz com que as empresas e empreendedores em busca de crescimento consistente na base de clientes e nas vendas on-line recorram a quatro ferramentas oferecidas pela plataforma: Ads, Analytics, Meu Negócio e Search Console.

Para Tiago Tessmann, especialista em Marketing Digital e criador do método Conversão Extrema, não basta apenas conhecer o funcionamento individual de cada ferramenta. "É preciso fazer com que elas funcionem bem juntas para alcançar os melhores resultados”, explica Tiago Tessmann.

As Ferramentas:

Google Ads

A primeira ferramenta da lista considerada importante pelo especialista é o Google Ads, pois é um canal importante de publicidade paga do Google. Por meio de links patrocinados, empresas e empreendedores podem posicionar produtos e sites no topo dos resultados de uma pesquisa exatamente quando o cliente potencial está em busca de uma solução. "Aparecer no momento da intenção de compra eleva significativamente a chance de realizar uma venda on-line”, explica o especialista.

Além disso, segundo ele, a ferramenta permite manter o orçamento sob controle porque o Google Ads permite a cobrança dos anúncios por clique (CPC), visualizações (CPM) ou resultados (CPA).

Google Analytcs

O Google Ads é a maior ferramenta de links patrocinados no marketing digital, umas das maiores plataformas de impulsiona as vendas on-line, mas por si só não traz informações sobre o comportamento do consumidor, ou seja, os motivos que o levam a clicar no botão "comprar". Essa tarefa é do Google Analytcs, que possibilita tomar decisões seguras, baseadas em evidências e não em “achismos”. “O Analytcs permite compreender o comportamento dos visitantes que navegam por um site: de onde vêm, como eles interagem e até por que as vendas são ou não convertidas”, observa Tessmann.

Esses dados alimentam estratégias de marketing e aceleram ajustes com o objetivo de melhoria contínua nos resultados. “Sem dados, o empreendedor simplesmente está dirigindo o seu negócio no escuro”, aponta o especialista.

Google Meu Negócio

A terceira ferramenta é particularmente valiosa para negócios locais, em que informações como localização e horário de atendimento são cruciais para uma venda. Para esta categoria, o Google Meu Negócio é o equivalente a uma vitrine na internet. "A ferramenta funciona tipicamente para restaurantes, lojas, oficinas, enfim, qualquer serviço em que o fator geográfico seja importante, já que a empresa aparece no Google Maps, por exemplo”, ressalta.

Outro ponto interessante é que o Google Meu Negócio é gratuito. "Certamente, é uma maneira simples e prática de conquistar visibilidade", explica Tessmann.

Google Search Console

A última ferramenta da lista é o Google Search Console, que ajuda a controlar e otimizar a visibilidade nas pesquisas do Google – estratégia, que é conhecida como Search Engine Optimization, ou SEO na sigla em inglês, bastante utilizada no meio do marketing digital. "O Search Console mostra se o mecanismo de busca está conseguindo acessar e entender as páginas do site ou loja on-line, se há erros que precisam ser corrigidos e até quais palavras-chave estão levando tráfego para o endereço", observa o especialista.

Uma boa otimização resulta no aumento consistente do tráfego orgânico (não pago), o que Tessmann aponta como um ativo extremamente valioso a longo prazo. "Com uma boa estratégia de SEO, qualquer site pode se tornar uma máquina contínua de vendas, não importa o segmento”, avalia.

Tessmann ressalta que, conhecendo o papel de cada ferramenta, qualquer empresa ou empreendedor pode acelerar as vendas. "O segredo é usar o Ads para trazer clientes em potencial, o Analytics para entender como eles se comportam, o Google Meu Negócio para aumentar a visibilidade local e o Search Console para garantir um bom posicionamento nas buscas orgânicas”, conclui ele.