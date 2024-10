Backlinks Global visa dobrar faturamento de R$8,4 mi em 2025

Imagem de macrovector no Freepik

A presença da Backlinks Global no Brasil aponta para um crescimento constante em reconhecimento de marca, resultados entregues a clientes e parcerias com agências. Recentemente, a empresa fez investimentos em tecnologia para desenvolver um aplicativo próprio, expandiu o portfólio de clientes para 3,2 mil marcas e estima um faturamento de R$ 8,4 milhões.

O principal serviço oferecido pela Backlinks Global é a construção e distribuição de conteúdo com foco em SEO – sigla para Search Engine Optimization, que em português significa otimização para mecanismos de busca - para trabalhar o pilar de backlinks, reputação de marca ou tráfego pago. Além disso, disponibiliza aos clientes mais de 4,4 mil websites no Brasil e um pouco mais de 30 mil somando todos os países e estratégias orgânicas e personalizadas de link building com uma rede global de parceiros.

Gustavo Cáceres, CEO da Backlinks Global, explica que SEO e Press Release (PR) representam um investimento estratégico que pode trazer resultados sólidos e duradouros. “São ferramentas para as marcas alcançarem novos patamares de visibilidade e expansão online para realizar vendas”.

Segundo o especialista, o link building é um dos fatores mais influentes para o ranqueamento no Google. “É a principal ferramenta para aumentar a visibilidade na plataforma de buscas, de maneira eficiente e sem depender de anúncios pagos. O mercado brasileiro é muito grande e tem espaço para quem faz conteúdo de qualidade e conexões verdadeiras”.

Sobre a aderência das empresas brasileiras à utilização de técnicas de marketing e SEO, Cáceres garante: “SEO vai além de palavras-chave, envolve uma construção robusta de autoridade online. Para competir no cenário online é essencial investir em estratégias orgânicas e de longo prazo, e as empresas já entenderam isso”.

Mercado de SEO e Marketing

SEO está entre os três principais motivos pelos quais as empresas brasileiras recorrem à inteligência artificial e machine learning em ferramentas de martech, para impulsionar estratégias de marketing digital. É o que indica a pesquisa Martech Trends 2024, noticiada pelo portal Acontecendo Aqui.

O percentual de utilização das tecnologias para estratégias de SEO é de 34,9%, ficando atrás apenas de análise de dados, com 35,4% e criação de conteúdo que detém 60% da finalidade de uso. O estudo entrevistou 235 profissionais que utilizam alguma martech em departamentos de marketing.

Cáceres destaca que a principal meta da Backlinks Global para 2025 é expandir sua atuação no Brasil e as parcerias nacionais para apoiar marcas de diversos segmentos que desejam vender pela internet e depender menos de google ads. O CEO evidencia também a ampliação da equipe com novos talentos para fortalecer a presença de mercado e focar na qualidade dos resultados entregues.

Para mais informações, basta acessar: backlinksglobal.com/pt-br/