Crianças participam do Festival de T-Bol – Taça Yakult em 2 e 3 de novembro

Aproximadamente 360 meninos e meninas de 5 a 8 anos de idade que praticam beisebol estarão no Centro de Treinamento/Academia de Beisebol Yakult, nos dias 2 e 3 de novembro, para a 9ª edição do Festival Nacional de T-Bol – Taça Yakult. O torneio, que serve como iniciação para as crianças no esporte, tem como principal objetivo estimular o gosto pelo beisebol e é considerado o primeiro passo para a formação de grandes jogadores no Brasil.

As equipes confirmadas são Nippon Blue Jays Yoshio, Nippon Blue Jays Asakura, Nippon Blue Jays Tori, Anhanguera, Cooper Clube A, Cooper Clube B, Cooper Clube C, Gecebs, Gigante, Atibaia, Indaiatuba, Piracicaba, Tozan, Guararapes, Maringá, Nikkei Curitiba Azul, Nikkei Curitiba Branco, Pinheiros, Bastos, Marília A, Marília B, Presidente Prudente, Ibiúna e Osasco.

Os times representam as regiões do ABC paulista, capital de São Paulo, centro-oeste, noroeste, sorocabana e sudoeste do Estado de São Paulo, além de norte e sul do Paraná. No sábado, as 24 equipes serão divididas em seis grupos de quatro equipes que jogarão entre si dentro dos grupos. No domingo, serão misturadas e divididas em novos grupos.

Por ser um torneio início de incentivo ao beisebol, não há disputa de título e todas as equipes receberão medalhas pela participação. De acordo com o responsável pelo Departamento Técnico da CBBS, Ricardo Iguchi, o torneio é realizado para que as crianças que praticam beisebol em seus clubes possam se divertir e aprender a gostar ainda mais do esporte. “Como o intuito do torneio é incentivar a prática do esporte entre as crianças, não há título ou premiação, seja individual ou coletiva”, reforça.

Com a atividade, as crianças também conseguem desenvolver a coordenação motora e a técnica de swing (uma tentativa de rebater corretamente). O T-Bol também é importante para que as crianças entendam melhor as regras do beisebol e aprendam que o objetivo de um esporte não é ganhar, mas jogar. “Temos vários atletas brasileiros atuando no exterior que começaram jogando T-Bol e se profissionalizaram”, relata Ricardo Iguchi.

O coordenador ressalta, ainda, que o T-Bol vem tendo um número expressivo de times nos últimos anos, o que indica que o beisebol tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil. “Sempre tivemos uma média de 16 equipes participantes, mas, desde o ano passado, esse número aumentou de forma expressiva. Acho que esse aumento das equipes participantes veio para ficar”, sinaliza.

O jogo

No T-Bol, em vez de o pitcher arremessar a bola (como no beisebol), usa-se o ‘T’ que fica em cima da base. O rebatedor bate a bola que está no ‘T’ e corre para a primeira base, enquanto a defesa tenta eliminar o rebatedor. Se o rebatedor alcançar a primeira base vira corredor que, depois, tenta alcançar a segunda base, a terceira base e o home. Assim que o corredor completar uma volta, faz o ponto.

A defesa tenta eliminar o corredor e, assim que conseguir três eliminações (ou se o ataque fizer 5 pontos), encerra o inning trocando ataque e defesa. O inning termina com 3 outs ou 5 pontos. Todo o lance é interrompido quando a defesa devolver a bola para o técnico. O restante do jogo é igual às regras do beisebol.

A cerimônia de abertura será às 8h do sábado (02.11), com jogos em seguida. No domingo (03.11), as competições também começarão às 8h e, no final, haverá cerimônia de encerramento com entrega de medalhas para todos os participantes, que também ganharão brindes da Yakult. A entrada é gratuita.

Tradição

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, afirma que o T-Bol é um grande estímulo para que mais crianças se interessem pelo beisebol, um esporte que vem ganhando cada vez mais importância no Brasil. “O T-Bol tem sido muito prestigiado pelos atletas mirins e por suas famílias, que vêm em grande número ao CT/Academia e transformam o torneio em um grande evento. A Yakult se orgulha de fazer parte dessa iniciativa”, acentua.

Inaugurado em 1999 para ser um local de estímulo à prática do esporte, o CT/Academia de Beisebol Yakult completa 25 anos em 2024 e é um celeiro de atletas do beisebol. Desde que firmou parceria com a CBBS, que passou a ser responsável pela coordenação esportiva no ano 2000, cerca de 800 atletas já passaram pela Academia e aproximadamente 150 foram contratados para atuar fora do Brasil.

Localizado em Ibiúna, interior de São Paulo, o CT/Academia possui 226 mil m2 de área total com três campos oficiais, salas de musculação, de fisioterapia e de treinamentos, além de quadra poliesportiva. A matriz da Yakult também é uma tradicional apoiadora do beisebol no Japão, onde mantém o time profissional Tokyo Yakult Swallows.

SERVIÇO

Centro de Treinamento/Academia de Beisebol Yakult

Local – Rodovia Bunjiro Nakao, km 58,5 – Ibiúna – São Paulo

Datas e horários – 02 e 03 de novembro – a partir das 8h

Entrada gratuita

Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 56 anos em 2024. Para outras informações, basta acessar o site www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.