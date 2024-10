Tattoo Week SP, evento de tatuagem e piercing acontece em novembro, em São Paulo

Nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2024, no Expo Center Norte, em São Paulo, será palco da 12ª edição da Tattoo Week, evento de tatuagem e body piercing. Este ano, se estende por 20 mil metros quadrados, com entrada gratuita na sexta-feira (15), primeiro dia do evento, levando 2 quilos de alimento não perecível (exceto sal e açúcar). Com mais de 3.500 expositores e cerca de 5 mil tatuadores e body piecers, entre eles nomes nacionais e internacionais como a Victoria Lee, especialista em realismo e considerada uma das artistas mundiais mais influentes do setor e o estúdio Yeyo Tattoos.

A Tattoo Week 2024 também vai contar com a participação de artistas do Brasil. Entre os tatuadores nacionais estão Chico Morbene, Bruno Moreira, Ubiratan Amorim, Debora Morrigan, Charles Laveso, Cynthia Amaral, Thaysa Lucena, Hctor Valentim e Tampa.

Mantendo sua tradição de responsabilidade social, o evento mais uma vez incluirá ações solidárias, como a doação de micropigmentação para mulheres com câncer, além de tatuagens para pessoas com doenças crônicas, reforçando o compromisso da Tattoo Week com a transformação social através da arte.

Concurso Miss e Mister Tattoo

O evento traz também o tradicional concurso de Miss e Mister Tattoo Week, que vai eleger os candidatos e candidatas mais tatuados do país, valorizando a inclusão, a diversidade e o rompimento de padrões. Os finalistas do concurso - sendo 28 mulheres e 10 homens- foram anunciados na última semana. "Acreditamos que a evolução dos critérios, como deixar de pedir as medidas do corpo e a altura das jovens, permitir a participação de homens e mulheres trans, estão entre os mais importantes. Nosso intuito é quebrar os preconceitos ainda existentes contra a pessoa tatuada, além de quebrar estereótipos”, enfatiza a diretora-executiva do evento, Esther Gawendo.

Curso gratuito de tatuagem e piercing para favelas de São Paulo

A Tattoo Week com apoio da CUFA Brasilândia, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de tatuagem e piercing para jovens das favelas da Grande São Paulo. Considerada a primeira instituição que oferece, de forma gratuita, um curso mostrando toda a teoria e prática, que engloba o ecossistema de um estúdio de tatuagem.

Os cursos oferecerão desde técnica, prática, aulas de desenho, palestras com pessoas conhecidas do setor e até aulas de marketing e gestão. O intuito é oferecer uma nova oportunidade de trabalho a esses jovens, para gerar emprego e renda. Serão 500 vagas ofertadas para o curso de body piercing e 100 vagas para o de tatuagem. Os cursos acontecerão uma semana antes do evento, e na sexta-feira serão entregues os diplomas. “’Não é só um curso. Queremos dar uma oportunidade diferente para esses jovens, para poderem se tornar tatuadores ou body piercers, uma das profissões que mais crescem atualmente”, diz Gustavo Gawendo, produtor do evento.

Tattoo Week ALL Star’s: uma batalha entre os melhores dos melhores

Uma das atrações da edição de 2024 é o Tattoo Week ALL Star’s, uma competição exclusiva que reunirá os nomes que já passaram pela Tattoo Week (incluindo antigos competidores e jurados). Eles disputarão o cinturão, inspirado nos prêmios de lutas de boxe, além de um anel de ouro com a logo do “All Star’s” gravado. Será uma competição, onde apenas quem estará inserido nesse universo se enfrentará em uma “batalha artística”.

Concurso de tatuagem e piercing em 29 estilos

O concurso de tatuagem em 29 estilos, aberto a tatuadores do Brasil e do exterior, dá oportunidade aos artistas mostrarem seus trabalhos e criatividade. O concurso inclui ainda os melhores piercings. A iniciativa tem revelado grandes talentos artísticos e a banca de jurados é composta pelos mais conceituados profissionais do mercado. “Os ganhadores da Tattoo Week são reconhecidos mundialmente e seus trabalhos ganham notoriedade e valor”, explica Enio Conte, fundador do evento. Nesta edição, nas categorias de tatuagem, o Fine Line foi incluído e agora ganha espaço como mais uma categoria de tattoo no concurso, além de Melhor Visagismo, na categoria piercing.

Atrações musicais

A Tattoo Week deste ano contará com a participação de diversos artistas nacionais, de diferentes gêneros musicais. No dia 15/11 (sexta-feira), será o show da banda de reggae, Mato Seco. No dia 16/11 (sábado), a data fica por conta do rap, com os shows de Djonga, Rashid e Drik Barbosa. Dia 17/11 (domingo), último dia de evento será marcado pelo Rock, com os shows de CPM 22, Raimundos e Gloria.

Onde acontece

Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333, Pavilhão Branco, Vila Guilherme

São Paulo, SP

Datas: 15, 16 e 17 de novembro

Horário: 12h00 às 22h00

Serviço

O ingresso será gratuito apenas na sexta-feira (15), doando 2 quilos de alimento não perecível na entrada. Para o sábado (16) e o domingo (22), o ingresso poderá ser adquirido pelo link ou diretamente na bilheteria do evento por preços que variam de R$ 30,00 (ingresso social com doação de 1 quilo de alimento não perecível) a R$ 500,00 (Super Fan Tattoo Week).

Sobre a Tattoo Week

Em sua 12ª edição, a Tattoo Week atrai milhares de profissionais e amantes da tatuagem, body piercing e da arte. O evento oferece uma oportunidade para o público conhecer e se conectar com os melhores talentos da tatuagem mundial, além de vivenciar um ambiente de inclusão, arte, união e música.