Santander oferece 60 mil bolsas gratuitas em tech e IA

O mercado de tecnologia no Brasil tem experimentado um crescimento expressivo nos últimos anos, impulsionado pela digitalização acelerada e pela demanda crescente por profissionais qualificados. Segundo uma pesquisa realizada pela McKinsey, em 2024, 72% das empresas do mundo já adotam a Inteligência Artificial no dia a dia, um avanço significativo comparado aos 55% em 2023. Essa informação indica o rápido crescimento dessas tecnologias e ressalta a crescente demanda por profissionais capacitados nessa área.

Diante desse cenário, o Banco Santander, em parceria com a Ada, lançou o programa inédito Santander Tech+, com 60.000 vagas para preparar novos talentos a ingressarem na área de tecnologia ou a utilizarem como alavanca para suas carreiras.

“Com o avanço acelerado da inteligência artificial e das tecnologias digitais, iniciativas como o Santander Tech+ tornam-se essenciais para quem deseja aprimorar suas habilidades e se destacar no mercado. Hoje, mais do que nunca, a capacitação em tecnologia é o que abre portas para novas oportunidades e garante competitividade no cenário profissional”, comenta Felipe Paiva, fundador e CEO da Ada.

O Santander Tech+ é um programa gratuito aberto a pessoas maiores de 16 anos, residentes em qualquer região do Brasil. As últimas vagas estão disponíveis para inscrições até 03 de novembro de 2024. A proposta é oferecer aos participantes uma formação inicial em três áreas estratégicas: Front-End, Back-End e Data Science, além de conteúdos focados em inteligência artificial. Com aulas assíncronas e exercícios práticos, os participantes também realizam um teste de direcionamento, que os auxilia a escolher a trilha de aprendizado mais adequada ao seu perfil.

Além das trilhas de aprendizado, os 1.000 participantes com melhor desempenho no Teste de Aptidão Tech terão acesso ao Ada Skill+, um programa que oferece 4 mentorias individuais especializadas, simulações de entrevistas e treinamentos em ferramentas cruciais, como Excel, Power BI e inteligência artificial. Segundo Felipe Paiva, essa fase tem como objetivo preparar os participantes para os desafios reais do mercado de trabalho e para oportunidades de emprego.

Para garantir que o conteúdo atenda às necessidades do mercado, o programa conta com uma estrutura flexível de ensino. As trilhas de aprendizado são compostas por módulos assíncronos, permitindo que os participantes avancem em seu próprio ritmo. Além disso, o processo seletivo e o modelo de aprendizado foram pensados para incluir desde pessoas sem experiência prévia em tecnologia até aquelas que já possuem um conhecimento básico e desejam aprimorar suas habilidades.

As inscrições para o programa Santander Tech+ podem ser realizadas no site oficial da Ada, onde também estão disponíveis mais detalhes sobre as trilhas de aprendizado e a metodologia do curso.