CSU Digital abre inscrições para o Programa de Trainee 2025

A CSU Digital (B3:CSUD3), empresa do mercado de infraestrutura tecnológica (Infratech) para serviços que englobam pagamentos digitais, Embedded finance, programas de fidelização e incentivo e digital experience, abre as inscrições para seu Programa de Trainee 2025. Com mais de 30 anos de atuação, a companhia busca jovens talentos de todo o Brasil para integrar seu time e desenvolver carreira em um dos setores mais relevantes do país. O programa oferece a oportunidade de atuação em projetos que contribuirão com a estratégia da companhia e a possibilidade de experiências internacionais.

O programa de Trainee da CSU Digital está na sua segunda edição e terá duração de dois anos. A empresa busca por candidatos com graduação entre dezembro de 2022 a dezembro de 2026. No total são 10 vagas, sendo distribuídas pelas áreas de tecnologia, marketing, finanças, produtos e comercial. Entre os pré-requisitos estão disponibilidade para viagens e mudanças, atuação presencial e inglês avançado.

Com uma trilha de desenvolvimento integral para capacitar os trainees, o programa contempla a realização de projetos em diversas áreas da companhia e módulos voltados para competências técnicas e comportamentais; como metodologias ágeis, inteligência emocional, liderança, e inovação tecnológica. Além disso, os trainees poderão contar com sessões de mentoria com líderes nas áreas em que atuam e contato direto com a alta diretoria da empresa, contribuindo para o crescimento da organização e preparando-os para assumirem posições de destaque no futuro.

“O Programa de Trainee da CSU Digital é uma oportunidade de crescimento para jovens profissionais apaixonados por tecnologia e inovação. Aqui, eles terão acesso a desafios do setor e poderão vivenciar experiências que contribuirão para ampliar o conhecimento em suas carreiras. Nosso objetivo é formar líderes que irão conduzir a transformação digital não apenas no setor financeiro, mas também em setores de alta complexidade, além de atuar com aplicação de Inteligência Artificial e Hiperpersonalização”, destaca Paulo Cesar Correa, Diretor de Recursos Humanos da CSU Digital.

O programa traz a oportunidade para os trainees avaliados individualmente como destaque de vivenciar duas experiências internacionais, nos Estados Unidos: uma no Vale do Silício, berço das principais inovações tecnológicas, e outra no escritório da CSU, em Miami. Essas iniciativas visam ampliar o repertório dos participantes e conectá-los às tendências globais que envolvem o futuro dos serviços financeiros.

Com uma remuneração de R$ 8.500,00, o programa oferece plano de saúde e odontológico, vale-refeição, seguro de vida, estacionamento ou vale transporte, convênio com farmácias e instituições educacionais como benefícios. A empresa tem ainda ambientes de trabalho com salas de descanso, jogos, música e leitura

Os interessados podem se inscrever por meio do site, até o dia 30 de outubro de 2024. Todo o processo de seleção, entrevistas e contratação será em formato digital. Após o período de seleção, o programa terá início na primeira semana de dezembro.

Serviço – Programa de Trainee CSU Digital

Inscrições até 30 de outubro por meio do site https://trainee.csu.com.br