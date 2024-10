Conectividade para missão crítica é tema no evento BWP

A SC CapRock - operação brasileira do grupo Speedcast e a Briskcom , empresa voltada em soluções de telecomunicações por satélite para o mercado de energia onshore, estarão presentes no Brazil Windpower 2024 para apresentar suas mais recentes soluções de conectividade para o setor eólico.

Durante o evento, que ocorre entre os dias 22 e 24 de outubro, no São Paulo Expo, as empresas mostram as opções de comunicação que Starlink e OneWeb oferecem para atender à crescente demanda por largura de banda em locais remotos e inóspitos.

Dono de uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta, o Brasil desponta entre os países emergentes na produção de energia eólica. Segundo relatório da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), o país fechou 2023 com 1.027 parques eólicos instalados em 12 estados e 30,45 GW de potência que beneficiam mais de 140 milhões de habitantes.

Com ampla experiência na oferta de conectividade para grandes plantas e projetos em instalações de missão crítica, a SC Caprock acredita nesse potencial e investe para ampliar sua participação no mercado de parques eólicos brasileiros, instalados, em sua grande maioria, em áreas isoladas dos núcleos populacionais.

“A SC CapRock é responsável pela conectividade e comunicação das maiores plataformas de petróleo e mineradoras do país. A parceria com a Briskcom, que atende a mais de 100 agentes de energia no país, será crucial para nosso movimento de expansão no setor eólico”, afirma André Gustavo SantAnna, diretor da SC Caprock.

SC CapRock e Briskcom no Brazil Windpower 2024:

Estande E40.