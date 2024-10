Cirurgião Saudita Homenageado por Realizar o Primeiro Transplante Cardíaco Totalmente Robótico

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) continua a se destacar por seus serviços de saúde especializados inovadores, principalmente seu programa de cirurgia cardíaca robótica que tem tido um sucesso acelerado desde a sua implantação em 2019. No seu primeiro ano, o programa realizou 105 cirurgias cardíacas robóticas, com o número chegando a 400, culminando na sua liderança com a realização do primeiro transplante cardíaco totalmente robótico do mundo, uma conquista pioneira que não apenas reforça a posição da Arábia Saudita na área da saúde, mas também destaca a capacidade do KFSHRC de inovar práticas médicas que aprimoram os resultados do tratamento e a experiência do paciente.

Como Patrocinador Platinum da Healthcare na Global Health Exhibition, o KFSHRC mostra o impacto transformador do seu programa de cirurgia cardíaca robótica, que aplica as mais recentes tecnologias e se destaca como uma oferta única no Oriente Médio. Ele está entre os cinco principais programas do mundo de cirurgias cardíacas multiválvulas robóticas complexas.

Durante o dia inaugural da Global Health Exhibition, e na presença de importantes cientistas e líderes de pensamento no campo da saúde, a Autoridade de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação concedeu ao Professor Feras Khaliel, Chefe de Cirurgia Cardíaca e Diretor do Programa de Robótica e Cirurgia Minimamente Invasiva do KFSHRC, o Excelência em Pesquisa em Saúde: O Prêmio de Inovação Aplicada, em reconhecimento por suas contribuições excepcionais para o avanço da pesquisa, aprimorando o conhecimento e promovendo a inovação na área da saúde.

O prêmio também comemora a conclusão bem-sucedida do seu primeiro transplante cardíaco robótico do mundo em um paciente de 16 anos que sofre de insuficiência cardíaca em estágio final (Classe IV). Essa conquista representa um marco para cirurgia de transplante cardíaco, com uma abordagem médica que depende de intervenção cirúrgica mínima, reduzindo assim a dor, encurtando o tempo de recuperação e minimizando os riscos de complicações.

O programa de cirurgia cardíaca robótica do KFSHRC introduziu procedimentos cardíacos inovadores, como cirurgias robóticas multiválvulas e substituições robóticas de válvulas aórticas. Além disso, ele integrou tecnologias de ponta relacionadas a sistemas de suporte circulatório mecânico (MCS), incluindo dispositivos de assistência ventricular (VADs), que ajudam o coração a bombear sangue. Esses dispositivos servem como uma ponte para o transplante cardíaco ou uma solução permanente para pacientes que não são elegíveis para transplantes. Isso resultou em melhores resultados para os pacientes, com taxas de sobrevida de até 98%, redução no tempo de recuperação de 30%, uma redução nas transfusões de sangue, ventilação mecânica e internação hospitalar em mais de 50%, e redução dos custos de 40% em comparação com os métodos tradicionais.

O programa é conhecido por suas cirurgias robóticas em uma ampla faixa etária de pacientes, de 14 a 78 anos, e por sua capacidade de lidar com casos complexos e de alto risco, incluindo pacientes com obesidade grave e aqueles que requerem cirurgias repetidas. Notavelmente, o programa se destaca na realização de cirurgias robóticas em pacientes cardíacos que foram submetidos a três operações anteriores, um feito no qual o KFSHRC superou suas contrapartes nos hospitais americanos.

Vale ressaltar que o KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo, sendo incluído na lista World’ Best Smart Hospitals de 2025 da prestigiada revista Newsweek. Para mais informação, visite www.kfshrc.edu.sa ou entre em contato com a nossa equipe de mídia em [email protected]

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45b07798-6f6d-4153-9743-2450c981a010

