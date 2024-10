Full Sail University anuncia vencedores da TechFest 2024

A Full Sail University, instituição localizada em Orlando e que oferece cursos de graduação e mestrado focados nas áreas de entretenimento, anunciou no último dia 25 de setembro os vencedores do TechFest 2024. O evento contou com quatro categorias: design 3D, protótipos de aplicativos, soluções em inteligência artificial e jogos interativos.



Na primeira, os alunos deveriam projetar um modelo de um novo super-herói usando o software TinkerCad. O segundo desafio foi projetar um protótipo rápido para um novo aplicativo móvel, usando o Adobe Creative Cloud Express. Na terceira categoria, eles precisaram desenvolver uma solução para um problema enfrentado por sua comunidade utilizando Inteligência Artificial (IA). Na última, os estudantes tiveram que desenvolver um jogo interativo, usando a plataforma Twine.

"O TechFest instiga quatro frentes diferentes de projetos, em que os alunos podem colocar na prática tudo o que sabem sobre tecnologia e novos aspectos da indústria criativa. Isso capacita seus entendimentos a respeito de carreira e mostra que é possível trabalhar em áreas pelas quais eles são apaixonadosr”, relata Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail.



A vencedora da categoria Design de Personagem 3D foi a aluna Beatriz Castro Okasaki, do Colégio Marista Santa Maria, e recebeu como prêmio uma Wacom Intuos CTL4100 Small Mesa Digitalizadora. Em Protótipo de Aplicativo, a aluna Amanda Machado, do Colégio UNIVAP, levou uma Alexa Echo Dot 5.



O aluno Bernardo Dunetz, do Colégio SESI Internacional de Curitiba, recebeu um Combo Gamer com Teclado, Mouse RGB, Mouse Pad e Headset pelo projeto de Solução em Inteligência Artificial. E a aluna Beatriz Fernandes, do Instituto Alpha Lumen, foi premiada com uma Cadeira Gamer Gamdias Zelus E3 Weave Reclinável pelo Design de Jogo Interativo.



Além dos vencedores, a instituição também premiou outros 12 alunos de colégios brasileiros com menções honrosas. “É muito prazeroso levar esses projetos adiante e queremos que esse evento seja ainda mais forte nos próximos anos, com novas tecnologias e inovações”, afirma Olival.

A lista de menções honrosas pode ser conferida através do site oficial do evento: https://fs-courses.com/techfest/2024/.



Para saber mais, basta acessar: @fullsailbrazilcommunity