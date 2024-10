VT Soluções: ações de impacto social alcançam quatro estados

O programa de doações VT do Bem nasceu junto com a VT Soluções, operadora de benefícios especializada em gestão de vales-transporte. Ao longo de dez anos, foram 120 eventos de arrecadação para apoiar instituições e 3,6 mil pessoas alcançadas. As primeiras ações ocorreram ainda em Porto Alegre, cidade sede da VT Soluções, e posteriormente passou a atender também instituições de outros estados como São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Em média, é realizado um evento por mês.

Paulo Silva, CEO e sócio da VT Soluções pontua que as ações do VT do Bem vão desde distribuição de alimentos, livros de educação, produtos básicos, melhorias nas estruturas das instituições, apoio emocional e fortalecimento de redes de suporte.

“O impacto direto nas comunidades atendidas, por meio de melhorias tangíveis e intangíveis, tem engajamento dos nossos colaboradores, que muitas vezes participam das entregas, ou na indicação de projetos que precisam de suporte”, detalha Paulo.

De acordo com o empresário, a participação de clientes e colaboradores se dá de três formas: doação via cashback do MaisVT, uma das soluções oferecidas pela empresa; indicações de Organizações Não Governamentais (ONGs) que podem receber as ações; voluntariado em atividades e eventos sociais.

Para Paulo, a criação de projetos sociais permite que as empresas contribuam ativamente para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. “Além de reforçar seus valores e missão, essas iniciativas promovem um senso de pertencimento entre colaboradores, clientes e parceiros, gerando um impacto positivo tanto internamente quanto externamente”.

Projeto VT do Bem PET

O VT do Bem PET é um projeto de apoio a animais em situação de abandono e maus-tratos por meio de ações como resgates, doações de materiais para clínicas veterinárias e suporte a ONGs.

O projeto busca proporcionar melhores condições de vida para os animais de forma nacional ao colaborar com organizações específicas, visando melhorar as instalações e garantir cuidados veterinários adequados.

Paulo ressalta que projetos como esse mostram que uma empresa pode ir além de suas atividades comerciais, investindo em ações que fortalecem comunidades, instituições e, consequentemente, o ambiente em que está inserida.

Entre as ações mais recentes, o VT do Bem PET contribuiu com gaiolas para um centro de internação de animais resgatados, que foi gravemente afetado pelas enchentes que ocorreram em maio deste ano em diversas regiões do Rio Grande do Sul.

“Trabalhamos em colaboração com outras entidades e contamos com o apoio de nossos parceiros para realizar essas ações de forma contínua. Ambos os projetos contribuem para diferentes frentes e impactam de maneira ampla em diferentes setores da sociedade, promovendo desenvolvimento econômico, social e ambiental”, destaca Paulo. “Além disso, também aceitamos indicações de projetos”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: vtsolucoes.com.br/