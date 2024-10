Infotec Brasil está entre empresas mais inovadoras do país

Considerado como um dos eventos mais importantes do ecossistema de inovação do Brasil e América Latina, a 9ª Edição do Ranking 100 Open Startups ocorreu na noite de quinta-feira (17), no hotel Copacabana Palace, Rio de Janeiro. A premiação reconheceu as startups e corporações que mais se destacaram em inovação aberta no país, com base em dados gerados pelo próprio mercado. Além das TOP 100 Open Corps, também foram reconhecidas as TOP 50 Open Corps Middle Market — corporações com faturamento de até R$ 1 bilhão — e as corporações líderes em 30 categorias setoriais.

Pelo segundo ano consecutivo na lista das 10 empresas mais inovadoras do país, a Infotec Brasil — companhia especializada em Terceirização de Serviços, Processos (BPO) e Pessoas — conquistou o 3º lugar na categoria Top 10 Serviços Profissionais e 2° lugar no TOP 50 Open Corps Middle Market.

"A presença da Infotec Brasil entre as maiores empresas de inovação aberta no Ranking 100 Open Startups pelo segundo ano consecutivo é um grande reconhecimento. Nosso compromisso é impulsionar a transformação digital, agregando valor aos negócios de nossos clientes e moldando o futuro da tecnologia no Brasil", afirma Pedro Ghiatã, CEO da Infotec Brasil.

Inovação é o futuro: Ghiatã também é um dos criadores do Infolab 8087, hub de inovação da empresa, que atualmente conta com mais de 25 parcerias estratégicas. "Mesmo com mais de 38 anos de história, a Infotec Brasil nunca deixou de buscar a inovação, sempre atenta aos novos rumos do mercado. Em 2019, nossa empresa deu um passo decisivo ao criar o Infolab 8087, um verdadeiro ecossistema de novas tecnologias. Hoje, o hub se tornou um espaço colaborativo voltado ao desenvolvimento de soluções tecnológicas disruptivas", explica o CEO.



Além do empresário, Fernanda Hermanny, diretora de produtos e inovação da Infotec Brasil e Diretora Executiva do Infolab 8087, recebeu o troféu em nome de sua equipe. "Reconhecimentos como o Ranking 100 Open Startups nos enchem de orgulho e reforçam nosso propósito de conectar pessoas e tecnologias para otimizar resultados. Pensar em inovação é investir no futuro", declarou a executiva.