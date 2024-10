Senha "123456" é uma das mais usadas do mundo, diz pesquisa

Pensar em senhas seguras é importantes em diversos aspectos, seja para garantir a segurança ao acessar um e-mail ou a conta do banco no celular. Porém, um estudo divulgado no final do ano passado pela NordPass e publicado no site Olhar Digital revelou que, seja no Brasil ou em outro país, diversas pessoas utilizam combinações fracas.

Segundo o levantamento, uma das senhas mais populares é a famosa "123456". Esse dado foi obtido após analisar as informações contidas em vários vazamentos de dados, e apareceu como a mais popular em cinco dos quatro estudos feitos pela NordPass até aqui.

Ainda conforme o estudo, as 10 senhas mais usadas no Brasil são admin, 123456, 12345678, 102030, 123456789, 12345, gvt12345, 12345678910, password e 111111, respectivamente. Muitas delas se mostram combinações de primeiro acesso, como o caso de gvt12345.

Vale mencionar que as combinações vistas acima podem ser descobertas por hackers em questão de segundos, conforme apontou a NordPass. Por isso, é importante criar combinações fortes ou usar sistemas como o gerador de senhas da HostGator, capaz de gerar uma combinação segura rapidamente.

"Para aumentar a segurança, também é relevante sempre usar 2FA (autenticação duplo fator) em tudo, até no WhatsApp/Telegram", reforça Igor de Andrade, especialista em segurança digital da HostGator.