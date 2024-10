Giovanna Urbano será Mônica na nova série "Turma da Mônica"

Giovanna Urbano, de apenas 9 anos, nasceu em Camaçari, na Bahia, e já conquistou um dos papéis mais icônicos da televisão brasileira: ela dá vida à personagem Mônica, na nova série "Turma da Mônica Origens", produzida pelo Globoplay.

Morando em São Paulo com a família desde os 2 anos, a trajetória de Giovanna começou cedo. Aos 3 anos, ela iniciou sua carreira como modelo, participando de desfiles e campanhas publicitárias. Não demorou muito para que o talento natural fosse percebido por seus pais, Emerson Alves e Grazielle Urbano, que sempre acreditaram no potencial da filha. Para ajudá-la a desenvolver suas habilidades, investiram em cursos de atuação e interpretação de texto.

A primeira grande oportunidade como atriz veio com a série "Turma da Mônica Origens". Em novembro de 2022, Giovanna Urbano fez seu primeiro teste para o papel de Mônica. Após uma série de testes presenciais e workshops de seleção, ela recebeu a notícia de sua aprovação de uma forma especial: no dia de seu aniversário de 8 anos, em 20 de setembro de 2023.

O apoio da família

O interesse de Giovanna na carreira artística é fortemente apoiado por sua família. Seus pais, Emerson, que é bancário, e Grazielle, fotógrafa, sempre estiveram ao lado da filha, priorizando o seu bem-estar e garantindo que cada passo seja leve e prazeroso. Para eles, a felicidade de Giovanna é o mais importante, e valores como ética, lealdade e união são inegociáveis.

"Desde muito cedo, acreditamos no carisma e no potencial da Giovanna. Sempre a apoiamos, mas sem nunca forçar. Queremos que sua carreira seja uma extensão de sua felicidade", afirma a mãe.

Hobbies e expectativas para o futuro

Fora dos sets de filmagem, Giovanna Urbano é uma criança cheia de energia e com interesses variados. Ela adora ler, andar de bicicleta, passear no parque, visitar shoppings e assistir a filmes e séries.

Em relação ao seu papel como Mônica, espera que o público se identifique com a personagem e se emocione com a história da série. “Quero que as pessoas gostem do meu trabalho e se conectem com a Mônica”, diz a jovem atriz.

Apesar da pouca idade, Giovanna já demonstra um forte interesse pelo gênero de drama, além de seu amor pela moda e música, o que pode ampliar ainda mais suas aspirações para o futuro.

Seus pais ressaltam que não foi fácil chegar aonde ela está hoje, tendo participado de vários testes antes de finalmente receber o “sim” para o papel da Mônica.

Instagram: @giovannaurbano_