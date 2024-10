Estilo Artefatos prepara operações para o verão

O consumo de picolés no Brasil é bastante popular, especialmente em regiões de clima quente, como o Norte e o Nordeste, principalmente durante a temporada de verão. Com as temperaturas elevadas durante parte do ano, os brasileiros apreciam essa opção acessível para se refrescar.

Os números do setor também corroboram a popularidade do produto. De acordo com uma pesquisa realizada pela Kantar, o consumo de sorvetes de impulso, como picolés, faturaram R$ 1,3 bilhões no acumulado de 12 meses até julho de 2023.

Para atender a crescente demanda, a Estilo Artefatos investe em processos sustentáveis e certificações de segurança visando fornecer ao mercado os itens indispensáveis para consumo deste produto: palitos de picolé e pás para sorvete. A fábrica é uma das únicas da América Latina a utilizar exclusivamente madeiras de áreas de reflorestamento próprias e com certificação alimentar, uma das maiores linhas de produção do setor e uma das primeiras a ser criada no Brasil. Atualmente, a marca fornece produtos para Unilever e outros players do segmento.

Com as iniciativas de certificação alimentar e reflorestamento próprio, a empresa busca garantir a oferta durante a alta demanda. Desde 2017 a Estilo Artefatos possui a certificação do Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos (Food Safety System Certification) FSSC 22000, que é uma Norma de base ISO de segurança alimentar. Essa categoria incorpora as normas já existentes, incluindo ISO 22000 e PPRs (Programa de Pré-requisitos) específicos do setor, ou seja, o ISO / TS 22002-4 e HACCP.

A FSSC 22000 consiste em um sistema internacionalmente reconhecido para auditoria e certificação de segurança no setor de fabricação de alimentos e bebidas. De acordo com a Estilo Artefatos, a norma tem como finalidade determinar uma mesma abordagem para segurança de alimentos em todo o mundo, buscando definir os requisitos necessários para desenvolver e operar um sistema de gerenciamento de segurança de alimentos.

Histórico de mercado

A fábrica é especializada na produção de produtos voltados para contatos com alimentos, principalmente na linha de sorveterias, e atua no ramo madeireiro desde 1972, quando foi fundada. Mais tarde, foi apresentada ao mercado a marca Estilo.

Em 2005, a indústria de palitos Estilo foi comprada pelo grupo Gaboardi sediado em Santa Catarina, este leva o sobrenome do seu fundador Ulysses Gaboardi, sendo uma organização familiar conhecida no ramo de produtos de madeiras.

