Case 2024: evento de empreendedorismo reúne startups em SP

Nos dias 28 e 29 de novembro, São Paulo sedia o CASE 2024. O evento reúne fundadores de startups, investidores, aceleradoras e outros representantes do ecossistema empreendedor do Brasil. A Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE) é organizada pela Associação Brasileira de Startups (Abstartup). A 11ª edição terá mais de 200 expositores, além de executivos que farão palestras durante a programação. A edição de 2024 acontece no Pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera.

Para a conferência, marcas expositoras e startups preparam novidades e aproveitam a data para anunciar publicamente seus lançamentos mais recentes, além de ampliarem redes de contato com o objetivo de mostrar seus principais produtos e serviços. É o caso da CRM PipeRun, salestech que produz sistemas de gestão de vendas e atendimento para pequenas e médias empresas brasileiras

Conforme o Chief Revenue Officer (CRO) da CRM PipeRun, Fausto Reichert, a presença em eventos de inovação e a parceria com as comunidades, aceleradoras, fundos de investimentos e associações de classe, faz parte do propósito da startup. “Além de ajudarmos no crescimento do ecossistema, temos a oportunidade de fazer conexões diretas com grandes corporações que buscam inovação”, explica.

A startup gaúcha, que possui um sistema de CRM — Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente — desenvolvido para organizar e automatizar processos de vendas, apresenta no CASE soluções que envolvem o uso da Inteligência Artificial.

Para o Chief Executive Officer (CEO) da PipeRun, Cezar Gehm, o evento também é uma grande oportunidade para a PipeRun fazer a demonstração dos seus produtos. “É um espaço onde empreendedores buscam soluções para seus negócios. Quem estiver interessado em falar sobre operações de vendas, como aplicar follow-up nas vendas, como manter a carteira de clientes e evitar o churn, ou mesmo como montar um forecast financeiro das vendas para melhorar o fluxo de caixa das empresas, deve nos procurar”, diz.

Reichert adianta que uma das funcionalidades apresentadas será a conexão com o ChatGPT, que permite o uso da IA na transcrição de áudios de ligações telefônicas gravadas no CRM via a integração com 28 empresas de telefonia homologadas pela PipeRun. "Com o uso da IA, buscamos desenvolver soluções que impactem positivamente nas habilidades dos vendedores, como são as aplicações que usam metodologias bant e spin para pontuar as ligações, além de transformar os resultados dos nossos clientes de forma inovadora. Todas essas funcionalidades poderão ser conhecidas durante o evento", enfatiza o CRO.

Serviço

O que? CASE 2024

Quando? 28 e 29 de novembro

Onde? Pavilhão da Bienal - Parque Ibirapuera l São Paulo - SP

Ingressos: https://case2024.abstartups.com.br/

Patrocinador: CRM PipeRun