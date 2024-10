InfinitePay lança solução de Pix parcelado

A InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, acaba de lançar a sua solução de Pix Parcelado, nova funcionalidade une soluções do Pix e cartão de crédito. A novidade está em fase de testes e logo estará disponível para todos os clientes da InfinitePay.

Para Fabrício Costa, diretor de serviços Financeiros da CloudWalk, o lançamento da solução reforça a proposta de valor da InfinitePay, que é ajudar o empreendedor a vender mais. Mensalmente, passam pelo menos 40 milhões de consumidores pelos mais de 2,5 milhões de lojistas que usam a plataforma de serviços financeiros.

“Acreditamos estar em uma posição bastante privilegiada para explorar esta oportunidade. Isto quer dizer que temos um ótimo atalho, que é o balcão dos nossos lojistas para acessar este mercado muito maior. Além disso, quando nós aumentamos o poder de compra desses consumidores, levamos mais vendas para os nossos próprios lojistas, nos fortalecendo na missão de apoiar o nano, pequeno e médio empresário a crescer, o nosso grande objetivo na InfinitePay”, afirma Costa.

A nova funcionalidade permite o parcelamento de compras via Pix, sem a necessidade de um cartão de crédito, oferecendo mais opções para os brasileiros que desejam parcelar suas compras e facilitar o fluxo de caixa dos empreendedores. O Pix Parcelado surge como uma resposta às necessidades dos consumidores e empresários, que buscam por formas de pagamento mais convenientes e menos onerosas.

Com a novidade, o cliente pode parcelar suas compras, de acordo com o limite de crédito disponível. O lojista, por outro lado, recebe o valor total da venda de forma imediata, sem taxas, independentemente do número de parcelas escolhidas pelo cliente. Isso gera um fluxo de caixa mais robusto e reduz a dependência dos empreendedores em relação às operadoras de cartão de crédito.

Como funciona o Pix Parcelado?

O consumidor deve ter um limite de crédito pré-aprovado pela InfinitePay e, ao escolher o Pix como forma de pagamento, é apresentada a opção de parcelamento. Após a aprovação, o pagamento é concluído de maneira imediata, e as parcelas são debitadas de acordo com o plano de pagamento escolhido, na conta do cliente.

Para os lojistas, essa é uma oportunidade de aumentar as vendas, especialmente em compras de maior valor, e atrair novos consumidores que preferem pagar em parcelas, mas não possuem ou não desejam utilizar um cartão de crédito.

Em breve o Pix Parcelado estará disponível para todos os clientes da InfinitePay. Essa iniciativa representa uma evolução nas formas de pagamento disponíveis, aumentando a possibilidades de lojistas impulsionarem suas vendas.