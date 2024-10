São Paulo recebe 3ª edição do Brasil Influencer

O mercado de influenciadores digitais está em expansão no mundo, e o Brasil está entre os países com mais influenciadores. Segundo pesquisa da Nielsen, o país é líder mundial no Instagram, com mais de 10,5 milhões de influenciadores, e ocupa a terceira posição global no YouTube e TikTok.

Com esse crescimento, surgiram eventos de capacitação e networking para influenciadores digitais. Um exemplo é o Brasil Influencer, evento promovido pelo Grupo Ybera Paris, empresa multinacional de cosméticos capilares. O Brasil Influencer já está na sua terceira edição e reúne influenciadores de todo o Brasil em um ambiente imersivo de aprendizado, oferecendo insights sobre como se destacar na internet, criar conteúdos envolventes para melhorar o engajamento e principalmente monetizar as redes sociais.

O evento também é uma oportunidade para fazer networking e construir relacionamentos e parcerias estratégicas com outros influenciadores. Personalidades como Thiago Nigro, Gkay, Lucas Guimarães, Lívia Brasil e Hyeser já estiveram no palco do Brasil Influencer, revelando os segredos do sucesso na internet.

Com a crescente profissionalização dos influenciadores digitais, eventos como o Brasil Influencer reforçam a importância de estar atualizado com as tendências do mercado. Em um setor que movimenta bilhões de dólares, tanto marcas quanto influenciadores precisam investir em estratégias sólidas para manterem sua relevância e continuarem a crescer nas redes sociais.

O evento acontece nos dias 26 e 27 de outubro no Teatro Bradesco e nomes como Camila Pudim, Marcus Marques, Cintia Chagas, Leonardo Flakes, Henrique Amerlin já estão confirmados para a edição deste ano. Para mais informações do evento, basta acessar o Instagram @brasilinfluencer.oficial