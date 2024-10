Governador prestigia a 35ª Marejada em Itajaí

Fotos: Roberto Zacarias/Secom

O governador Jorginho Mello participou neste fim de semana, da 35ª Marejada, em Itajaí. O evento é considerado a maior festa do pescado do Brasil e se destaca também por práticas sustentáveis e pela acessibilidade. A atração começou no dia 3 de outubro e encerra neste domingo, 20.

“É uma festa que que traz a família de Santa Catarina aqui para dentro, uma festa ecológica, um exemplo a ser seguido. Não tem copo plástico, não tem nada de prato plástico. Eu fui ver a central de reciclagem e o que acontece aqui é encaminhado pra lá, não sobra absolutamente nada. Então isso é um exemplo de uma festa sustentável, uma festa tradicional, uma festa que nos orgulha porque apresenta a grandeza da nossa querida Itajaí. Que a gente possa comemorar, possa fazer com que cada vez mais Santa Catarina tenha festas como essa pra estar no calendário estadual e nacional para trazer gente para se divertir e girar a nossa economia”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

Os visitantes da Marejada podem desfrutar de variedades gastronômicas, de um parque de diversões, acompanhar atrações musicais, dentre outras opções de entretenimento e lazer. A iniciativa movimenta as cidades vizinhas de Itajaí e tem os olhos atentos da Secretaria de Estado do Turismo para fomentar o movimento econômico da região.

“É uma festa importante no calendário das festas de outubro de Santa Catarina. E o Governo do Estado, o governador Jorginho Mello estão organizando novamente o calendário das festas de outubro, estando presente, visitando todas essas festas. Outubro é um dos meses mais procurados no calendário de Santa Catarina, depois do verão e do carnaval. E a Marejada em particular aqui em Itajaí, no litoral norte, é uma festa que tem a origem portuguesa, tem no pescado a sua base gastronômica. E a gente fica muito feliz de estar aqui hoje fazendo com que o estado tenha diversas experiências turísticas”, disse o secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva.

Foto: Reprodução/Secom SC

A Marejada é o evento mais popular de Itajaí e destaca-se como a maior festa do pescado do Brasil. Reúne várias práticas sustentáveis, acessibilidade, atraindo milhares de pessoas com suas variedades gastronômicas, artesanatos e atrações musicais.

Copos de uso contínuo, distribuição de água gratuita, embalagens recicláveis e gerenciamento de resíduos são algumas das ações que fizeram do evento o primeiro do Brasil a eliminar o plástico descartável de sua operação e conquistar prêmio nacional de sustentabilidade.

Foto: Reprodução/Secom SC