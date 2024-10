KFSHRC Pioneiro de Tratamento de Câncer com Terapias Inovadoras e Resultados Excepcionais

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital& Research Centre (KFSH&RC) está revolucionando o tratamento de câncer na região com terapias transformadoras como a terapia de célula CAR-T e edição de genes CRISPR. Com mais de 40 anos de experiência, o KFSHRC emergiu como líder global no tratamento inovador e personalizado do câncer.

Em 2023, o Centro de Câncer de Excelência tratou 25% de todos os casos de câncer da Arábia Saudita, alcançando uma taxa de recuperação geral de 50% é até de 90% em casos de leucemia.

Como um dos poucos centros globais que oferecem terapia com células CAR-T, o KFSHRC transformou o tratamento do câncer de sangue reprogramando as células imunes dos pacientes. Desde 2021, mais de 100 pacientes foram tratados, incluindo seu primeiro caso envolvendo um paciente de 13 anos de idade com leucemia. Em 2023, foram administradas 59 terapias com células CAR-T, um aumento de 62%, com uma taxa de sobrevivência de 97% em cinco anos para tumores renais pediátricos. O KFSHRC foi pioneiro na produção local de células CAR-T para expandir o acesso e reduzir os custos.

O programa de oncologia pediátrica do KFSHRC no King Fahd National Center for Children's Cancer (KFNCCC), também continua a ser um foco de esperança, com 92% de leucemia linfoblástica aguda (LLA). Com mais de 3.000 transplantes pediátricos de células-tronco concluídos, o KFSHRC realizou tratamentos vitais no local, reduzindo a necessidade de os pacientes procurarem tratamento no exterior.

O KFSHRC também está avançando na medicina genômica com a edição de genes CRISPR-Cas9 e terapias personalizadas contra o câncer, incluindo os primeiros camundongos geneticamente modificados no Reino para pesquisa de doenças raras. Os testes de terapia genética para hemofilia A e HPN aprimoram os resultados e reduziram os custos.

Expandindo seu papel na imunologia e na pesquisa genômica, o KFSHRC continua a adotar uma abordagem centrada no paciente para fornecer terapias que salvam vidas e transformar os cuidados em todo o mundo.

Vale ressaltar que o KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo, sendo incluído na lista World’ Best Smart Hospitals de 2025 da prestigiada revista Newsweek. Para mais informação, visite www.kfshrc.edu.sa ou entre em contato com a nossa equipe de mídia em [email protected].

