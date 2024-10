ABIMAQ Inova explora soluções tecnológicas para uma indústria sustentável

A 18ª edição do ABIMAQ Inova, promovida pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) em parceria com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Máquinas e Equipamentos (IPDMAQ), está com inscrições abertas através do site https://conteudo.abimaq.org.br/inova. O evento será realizado no dia 24 de outubro (quinta-feira), na sede da ABIMAQ, em São Paulo, aberto a todos os interessados no tema, e contará com a mediação especial da apresentadora do CBN Sustentabilidade, Rosana Jatobá, que em muito deverá enriquecer os debates com sua experiência em Meio Ambiente.

Com o tema "ESG - Tecnologias para uma Indústria Sustentável", o ABIMAQ Inova reunirá a indústria de máquinas e equipamentos para debater inovações que estão impulsionando um futuro industrial sustentável,

Os participantes terão acesso a palestras e painéis de empresas e organizações como Pacto Global da ONU, Raízen, Siemens, WEG, Petrobras, Embrapii, Schneider Electric, TOTVS, Beckhoff e algumas startups que estão participando a inovação sustentável no Brasil. Serão discutidos casos de sucesso, incluindo o uso de tecnologias da Indústria 4.0 para melhorar a eficiência energética e a gestão de efluentes industriais, além de projetos voltados à descarbonização e economia circular.

Este ano o ABIMAQ Inova promoverá o fortalecimento e o aumento da competitividade da indústria brasileira por meio da adoção de práticas sustentáveis, visando proporcionar aos empresários, engenheiros, executivos e profissionais do setor a oportunidade de se conectarem com soluções tecnológicas inovadoras que podem ser aplicadas em seus negócios.

Programação

8h30 Credenciamento / Welcome Coffee

9h Abertura

9h10 Sustentabilidade na Agenda da Indústria

· Regis Ataídes, Schneider Electric

9h40 Desenvolvimento Sustentável

Mediação: Rosana Jatobá

· Carlo Pereira, Pacto Global da ONU

· Isadora Capeletti, Raízen

· Juliana Falcão, CNI

· Monica Saraiva Panik, SAE Brasil

10h20 Energia e transição energética

Mediação: Rosana Jatobá

· Alexandre Negrão, Aeris Energy

· Cristian Mader, Asvotec

· Leonardo Euler, Vestas

· Marcelo Veneroso, Neuman & Esser

11h00 Descarbonização

Mediação: Rosana Jatobá

· Alberto Machado, ABIMAQ

· Marcia Sakamoto, Siemens

· Raquel Coutinho, Petrobrás

· Ricardo Formento, WEG

11h30 Tecnologias Sustentáveis e Economia Circular

Mediação: Rosana Jatobá

· André Telles, Ecosan

· Caio Farias, Steinert

· Maria Estela Testa, Pieralisi

12h00 Projetos Embrapii

Mediação: José Menezes, EMBRAPII

· Arthur Ferreira, Agrosystem

· Juliano Mendes, Baterias Moura

· Victor Fernandes, Voltpile (Startup)

12h40 Indústria 4.0 para a Sustentabilidade

Mediação: Anita Dedding/João Alfredo, ABIMAQ

· Adilson Oliveira, Rockwell

· Marcos Giorjiani, Beckhoff

13h00 Desafios e oportunidades da jornada de sustentabilidade

· Pedro Macedo, DEEP ESG

· Pedro Mantovani, TOTVS

13h15 Brunch I Exposição de Soluções Tecnológicas

Beckhoff

Ecosan

Embrapii

Schneider

Phoenix

PW Tech

UVW

Totvs

15h30 Encerramento

Serviço - ABIMAQ Inova:

Data: 24 de outubro (quinta-feira)

Horário: 08h às 15h30h

Formato: Presencial

Local: Sede da ABIMAQ - São Paulo/SP (Av. Jabaquara, 2925 - São Paulo/SP)

Inscrições: https://conteudo.abimaq.org.br/inova

Valor: Gratuito