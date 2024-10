Especializada em soluções antifraude, Data Rudder é nova parceira da ABCD

Em operação desde 2020 e especializada em soluções antifraude, a Data Rudder é a mais nova parceira comercial da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), entidade que representa as fintechs de crédito no país.

Por meio do acordo, as associadas da ABCD terão benefícios na contratação das plataformas da empresa, que auxiliam na redução do risco transacional e no atendimento às exigências regulatórias do Banco Central.

Monitorando atualmente as transações de mais de 100 instituições financeiras, a Data Rudder conta com modelos de Inteligência Artificial que analisam cerca de 200 variáveis em tempo real. Até setembro deste ano, mais de R$ 300 milhões em fraudes foram barrados através das soluções.

“Esse volume nos oferece uma visão detalhada do cenário de fraudes no Brasil, permitindo que os nossos parceiros operem com mais segurança, utilizando dados confiáveis para as suas decisões”, afirma Rafaela Helbing, CEO da Data Rudder. “Nossa tecnologia pode ser integrada às operações de crédito, analisando transações em tempo real no PIX, TED e nos cartões, garantindo segurança tanto para as fintechs quanto para os clientes”, completa.

Sobre a parceria com a ABCD, Rafaela classifica a iniciativa como estratégica para colaborar diretamente com as fintechs que estão na linha de frente da inovação no crédito digital. “Além disso, nos permite contribuir ativamente para o debate sobre segurança e compliance no setor, trazendo nossa expertise em prevenção a fraudes para apoiar um ecossistema financeiro mais seguro. Assim como a ABCD, acreditamos que o mercado pode ser colaborativo, com diferentes empresas trabalhando juntas para tornar o crédito digital mais acessível”, completa a CEO da Data Rudder.

Claudia Amira, diretora-executiva da ABCD, destaca a importância em estabelecer parcerias com empresas que possam oferecer soluções e ferramentas para aperfeiçoar as operações e as entregas das fintechs associadas. “As fraudes representam hoje um desafio para todo o setor de serviços financeiros, incluindo o crédito digital. Por isso, é com satisfação que passamos a contar com a Data Rudder em nossa rede de parceiros”, ressalta Claudia.

Mais informações sobre os parceiros da ABCD estão disponíveis em https://creditodigital.org.br/parcerias-comerciais/.