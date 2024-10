Pasqual Soluções Empresariais investe em inovação com PXL Mk

A Pasqual Soluções Empresariais, empresa com mais de três décadas de atuação no mercado corporativo, anunciou planos ambiciosos para 2025. Com foco em inovação, tecnologia e soluções integradas para empresas de médio e grande porte, a companhia se prepara para consolidar sua posição como referência no setor, agora com o suporte estratégico da PXL Marketing e Soluções de Inteligência Artificial (IA).

O movimento marca uma nova fase da empresa, que, até então, era amplamente conhecida por sua atuação como Pasqual Representação, conectando marcas de renome a clientes de diversos setores. Com essa evolução para Pasqual Soluções Empresariais, o objetivo é ir além da representação comercial, ampliando a oferta de serviços para atender às demandas crescentes do mercado por inovação e estratégias digitais avançadas.

A parceria entre a Pasqual Soluções Empresariais e a PXL Marketing marca um momento de transformação estratégica para a empresa, focando em seu reposicionamento de marca e ampliação da presença digital. A PXL Marketing será responsável por aplicar soluções baseadas em inteligência artificial (IA), com o objetivo de otimizar processos internos e identificar novas oportunidades de crescimento.

Essas tecnologias permitirão à Pasqual Soluções Empresariais aumentar a eficiência operacional por meio de automação, análise de dados avançada e personalização de serviços. Segundo Roberto Pasqual, CEO da empresa, a adoção dessas inovações é fundamental para garantir que a organização se mantenha competitiva em um mercado cada vez mais dinâmico e voltado para a tecnologia.

Especialistas em transformação digital destacam que o uso de IA em processos empresariais pode gerar insights precisos a partir de grandes volumes de dados, permitindo uma tomada de decisão mais informada e estratégica.

“A entrada da PXL Marketing no nosso time é um verdadeiro divisor de águas. Estamos prontos para uma evolução que vai além do tradicional, com uma presença digital mais forte e soluções tecnológicas e estratégica”, afirma Pasqual.

A empresa já representa marcas como Bariloche Sorvetes, Frimesa e Guacira, e agora busca expandir seu portfólio, atuando de maneira mais abrangente no desenvolvimento de estratégias de marketing e inovação empresarial. A expectativa é que, com essa nova abordagem, a Pasqual Soluções Empresariais se consolide como líder de mercado, apostando em soluções personalizadas que ajudem as empresas a crescer em um ambiente de negócios cada vez mais competitivo e tecnológico.