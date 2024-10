Join ADS marca presença no RD Summit 2024 como patrocinadora platinum

A mídia programática transformou o cenário da publicidade ao automatizar a compra e venda de espaços publicitários online, tornando as campanhas mais eficientes e direcionadas.

O uso da mídia programática se baseia em tecnologias avançadas de segmentação que permitem que anúncios sejam exibidos para públicos altamente específicos, aumentando a relevância e eficácia das campanhas publicitárias.

A Join Ads, empresa de mídia programática, estará presente no RD Summit 2024, o maior evento de Marketing, Vendas e E-commerce da América Latina, que ocorrerá entre os dias 6 e 8 de novembro no Expo Center Norte, em São Paulo. Como uma das patrocinadoras platinum do evento, a Join Ads montará um estande para compartilhar suas experiências e interagir com os participantes.

Douglas Baccan e Rafa Russo, respectivamente CEO e CRO da Join Ads, serão palestrantes, abordando o tema "Independência Digital: O Poder da Mídia Programática". O evento espera reunir mais de 20 mil participantes por dia, com 150 palestrantes discutindo tendências, cases de sucesso e ferramentas em cinco palcos principais.