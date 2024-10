Solução em nuvem gera inteligência em fluxos de faturamento

A :hiperstream, empresa de tecnologia e inteligência para fluxos de faturamento e cobrança, trouxe a público detalhes sobre suas soluções e funcionalidades, além de apresentar números de desempenho da empresa nos últimos anos.

Através da :hiperstream Cloud Platform, uma plataforma 100% SaaS, focada na jornada do dado financeiro, validação e comunicação omnicanal inteligente, a empresa automatiza os processos de faturamento e cobrança de seus clientes.

Danilo Pecorari, CEO da :hiperstream, explica como as soluções da empresa atuam: “Recebemos os dados financeiros dos nossos clientes através de API ou integração e mapeamos as informações e regras do negócio para validação. Criamos modelos personalizados e iniciamos a comunicação com os clientes nos diferentes tipos de canais e, a partir disso, recolhemos dados para novas campanhas”.

Ao longo desses anos de atuação administrando as jornadas de faturamento e cobrança, a empresa já impactou mais de 40 milhões de consumidores, além de gerar mais de 25 milhões de migrações de clientes para canais digitais. São mais de 1 bilhão de comunicações multicanais realizadas e mais de 10 bilhões de dados validados.

"Buscamos continuamente aprimorar as soluções tecnológicas oferecidas, focadas na automação e na inteligência aplicada aos processos de faturamento e cobrança. O foco de nosso negócio é otimizar a gestão desses fluxos, adaptando-se às necessidades de cada negócio. A inovação é um componente central para o desenvolvimento de soluções que atendam às demandas de um mercado em constante evolução", conclui Danilo.