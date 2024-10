Festas de outubro: Kerbfest, Oktoberfest de Sombrio e Tirolerfest aquecem o fim de semana em Santa Catarina

Foto: Julio Cavalheiro/Arquivo/Secom

Nesta sexta-feira, 11, começam as comemorações em Cunha Porã, com a Kerbfest, a Oktoberfest na cidade de Sombrio, e a TirolerFest, em Treze Tílias. Assim, no fim de semana, Santa Catarina fica ainda mais aquecida com as festividades que preservam o legado dos imigrantes que moldaram a identidade cultural da região.

O secretário do Turismo de Santa Catarina, Evandro Neiva, ressalta a importância das festas de outubro para o setor e para a economia do estado. “É um grande orgulho para nós podermos sediar esses eventos e vermos a transformação que as festas tiveram nos últimos anos. Nesse período, nós temos um grande fluxo econômico e recebemos turistas do Brasil inteiro. Assim, estamos nos qualificando mais e nos preparando melhor para tudo isso”, diz Neiva. Ainda, o Secretário complementa que o Estado tem acompanhado os eventos para organizar novamente o calendário das festas de outubro e torná-lo o mês das grandes festas culturais de Santa Catarina.

Saiba mais sobre a Kerbfest, Oktoberfest de Sombrio e Tirolerfest

Homenageando a cultura alemã, no Oeste de Santa Catarina, acontece a 27ª edição da Kerbfest, em Cunha Porã, entre os dias 11 e 13 de outubro. Conhecida por seus concursos e pelo chope, a Kerbfest conta com programação de desfiles típicos, danças folclóricas, bandas de música alemã, e muita gastronomia tradicional. É um momento para fortalecer os laços e as tradições que compõem a cidade, consequentemente, atraindo visitantes e fomentando o turismo local.

Também celebrando a cultura germânica, a 3ª Oktoberfest de Sombrio acontece entre os dias 11 e 13 de outubro no centro da cidade, na Rua Coberta. Ao som de música típica alemã, o fim de semana fica repleto de desfiles e apresentações de dança. Além disso, há uma variedade de cervejas e chopes, bem como pratos tradicionais da Alemanha, como pretzels e salsichas. Assim, além de preservar a identidade cultural germânica, a Oktoberfest é um grande atrativo para turistas que buscam vivenciar e conhecer essas tradições.

Festejando os 91 anos de imigração austríaca em Treze Tílias, a Tirolerfest homenageia, entre 11 e 14 de outubro, a tradição e a cultura dos fundadores da cidade. O evento é marcado por desfiles típicos, danças, encenações, gastronomia tirolesa e muita música. Criada em 1934, a Tirolerfest foi pioneira entre as festas de outubro em Santa Catarina. Assim, o evento celebra a cultura trazida pelos imigrantes do Tirol, uma região dos Alpes que abrange parte da Áustria e da Itália. Durante a festa, a cidade recebe milhares de visitantes que desejam vivenciar um pouco da cultura austríaca no Brasil.