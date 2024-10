Bombeiros Voluntários realizam o 1° MateBrinque em Tenente Portela

Neste sábado, a Praça do Imigrante será palco do 1° MateBrinque, evento organizado pelos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela. A programação começa às 13h30 e contará com a presença de diversas entidades municipais e empresas, que irão promover uma série de brincadeiras e atividades voltadas para a comunidade.

O evento busca resgatar brincadeiras tradicionais, como cabo de guerra, corrida de saco, ovo na colher, amarelinha, entre outras, garantindo diversão e interação para todas as idades. Além das atividades, haverá uma mateada, incentivando a socialização entre os participantes. As crianças também serão agraciadas com brindes durante a tarde.

Simultaneamente, acontecerá o 26° Pedalando, promovido pelas Lojas Quero-Quero, complementando o dia de lazer com uma atividade esportiva para os amantes do ciclismo.

O 1° MateBrinque promete ser uma tarde de muita diversão e descontração para a comunidade, unindo famílias e amigos em um ambiente alegre e participativo.