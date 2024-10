Gastronomia local impulsiona turismo em São Sebastião

De acordo com a Secretaria de Turismo (SETUR), a cidade registrou a presença de mais de 1,5 milhão de turistas somente no período do Ano Novo, um número que ilustra a crescente popularidade de São Sebastião como um destino de destaque.

Porém, a aposta das autoridades municipais não é apenas em ampliar as atrações voltadas para as praias e belezas naturais do litoral. Os festivais gastronômicos, por exemplo, têm desempenhado um papel importante na atração de turistas, garantindo um fluxo constante de visitantes mesmo fora da alta temporada.

São Sebastião faz parte do Circuito Litoral Norte de São Paulo, que também engloba Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba, com o objetivo de enriquecer e diversificar a oferta de atividades atrativas na região.

Uma das iniciativas mais importantes desse projeto é a Rota Gastronômica, organizada pela Setur-SP. O programa busca promover os principais produtores e estabelecimentos locais, reconhecendo o papel da culinária como parte essencial da experiência turística.

Isso reflete uma tendência global de valorização da gastronomia como um dos principais motivadores de viagens. Em 2019, o município foi premiado com o Top Destinos Turísticos na categoria de Turismo Gastronômico e também recebeu destaque na Feira Internacional FIBEGA USA, um evento de relevância global para o setor.

Turismo gastronômico em ascensão

Esta modalidade turística está em crescimento exponencial no mundo todo. Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), a gastronomia é o terceiro principal fator que impulsiona viagens globais.

O mercado mundial do setor foi avaliado em US$ 1,08 trilhão em 2022 e deve atingir US$ 1,94 trilhão até 2031, de acordo com a Allied Market Research. O dado ilustra o potencial de crescimento que as regiões podem explorar nos próximos anos para ampliar suas economias locais.

Além disso, estudos da World Food Travel Association revelam que 53% dos turistas que viajam a lazer buscam destinos onde possam experimentar a culinária local, e que estes gastam, em média, 25% a mais do que aqueles que não priorizam este tipo de experiência.

No Brasil, o cenário não é diferente. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que, em 2023, 21,5% dos viajantes brasileiros escolheram destinos com foco em cultura e gastronomia.

Essa tendência se reflete diretamente na valorização de cidades como São Sebastião, que tem investido em atividades temáticas para atrair esse público.

Festivais gastronômicos impulsiona visitas ao litoral norte paulista

Um dos exemplos mais marcantes da estratégia de São Sebastião para fortalecer o turismo local por meio da gastronomia é a realização de eventos que celebram tanto a culinária regional, quanto a internacional.

Entre os mais celebrados que se consolidaram anualmente no calendário da cidade estão o Festival Gastronômico Caiçara, o Festival Comida de Boteco, além dos que celebram por meio de comidas típicas, as culturas italiana, japonesa e americana.

Rodrigo Alves, proprietário da Pousada Porto Mare e do Restaurante Ravenala em Maresias, observa que esses eventos têm sido extremamente benéficos para a economia local e para a imagem da cidade como destino turístico de destaque.

"Os festivais atraem tanto moradores quanto turistas, que vêm em busca de novas experiências culinárias. A gastronomia tem sido uma ferramenta poderosa para fortalecer o turismo, oferecendo mais uma razão para que os visitantes escolham São Sebastião como destino", afirma o empreendedor.

A cultura caiçara como atração turística

No cenário local, a culinária caiçara tem sido um dos maiores atrativos. Restaurantes estão incorporando em seus cardápios pratos mais tradicionais, oferecendo aos turistas uma verdadeira imersão na cultura litorânea paulista.

“A culinária caiçara desempenha um papel fundamental na preservação da cultura local, pois mantém vivas tradições que são passadas de geração em geração. Ao valorizar e promover essa culinária, contribuímos para que a história e os costumes da região permaneçam vivos”, comenta Rodrigo.

Essa conexão entre a gastronomia e a identidade local tem sido um diferencial para a cidade, que busca se posicionar como um destino autêntico, onde os visitantes podem vivenciar os costumes regionais de diversas maneiras.

Um futuro promissor para o turismo gastronômico

Com o aumento da demanda por experiências culturais imersivas, São Sebastião se destaca por combinar belezas naturais com uma rica oferta culinária, o que proporciona aos visitantes uma experiência completa.

As iniciativas municipais, como a promoção de festivais e eventos gastronômicos, têm sido muito importantes para consolidar São Sebastião como um local sustentável e interessante para os que buscam experimentar novos sabores e atividades diferenciadas.

Essas ações, alinhadas à preservação das tradições caiçaras, garantem que seja possível continuar o processo de desenvolvimento regional com um modelo de turismo diversificado, que valoriza tanto a economia, quanto a identidade local.