S4F leva franquia de carro por assinatura para Itaúna/MG

O mercado de locação de veículos está em expansão pelo Brasil. Dados da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (ABLA, página 10) mostram que o setor teve alta de 22% no faturamento bruto das locadoras no ano passado. Os motoristas estão cada vez mais procurando a modalidade por fatores como comodidade e segurança na hora de utilizar um carro novo.

Com o objetivo de expandir a oferta do serviço pelo Brasil, a S4F, rede de franquias de carro por assinatura da Solution4Fleet, que pertence ao Grupo Santander, acaba de abrir uma unidade em Itaúna/MG, no bairro Graças e liderada pelos empresários Bernardo Mascarenhas e Guto Proença que já atuam no mercado de venda de seminovos novos há muitos anos na região de Itaúna.

A modalidade permite que o usuário (pessoa física ou jurídica) escolha o veículo que mais combina com seu estilo de vida, seja de entrada, utilitário ou de luxo. Depois de escolher o modelo, o cliente só precisa definir o período de contrato (a partir de 12 meses) e o quanto irá rodar por mês. A partir de um valor mensal definido por essa configuração, a proposta é que o usuário não precise mais se preocupar com documentação, IPVA, licenciamento, seguro e manutenção, por exemplo, porque tudo isso já está incluso no valor da mensalidade.

A unidade em Itaúna fica na Avenida Jove Soares, nº 1051 - Bairro Graças.

Mais informações: (37) 3201-1574.

Sobre a Solution4Fleet

Fundada em 2019 por sócios com mais de 30 anos de experiência no mercado automotivo, a Solution4Fleet é uma consultoria de negócios que conta com um ecossistema formado por mais de 200 parceiros que oferecem soluções para melhorar a eficiência operacional de locadoras e concessionárias de veículos em todo o país.

Sobre a S4F

A S4F é a nova marca de franquias da Solution4Fleet. Criada em 2023, essa nova frente comercial nasceu para complementar uma necessidade do mercado brasileiro que apresenta demandas crescentes por locação e assinatura de veículos.