Turismo de SC arrecada R$ 376 milhões em ICMS e gera mais de 180 mil vagas de emprego em 2024

Foto: Secom/Divulgação

De acordo com dados do Almanach,o turismo de Santa Catarina arrecadou, entre janeiro e setembro de 2024, cerca de R$ 376 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). No período, o setor foi responsável pela geração de 184 mil vagas de emprego e registrou a abertura de 18 mil empresas. Os dados são do Almanach – painel de dados que concentra informações do turismo catarinense.

Outra pesquisa, realizada pela ForwardKeys , evidencia Santa Catarina como um dos estados com o maior número de operações por companhias internacionais (+141%). Entre as principais rotas a impulsionar esse crescimento está a do Chile, que registrou um aumento de +243% após a expansão da quantidade de voos oferecidos pelas companhias.

Foto: Reprodução/Secom SC

Os dados daForwardKeystambém apontam uma perspectiva positiva em relação ao último trimestre de 2024. Com um crescimento de +72%, o estado catarinense se destaca como principal destino de chegadas internacionais para os três últimos meses do ano.

Segundo o secretário do Turismo, Evandro Neiva, os bons números do turismo catarinense são resultado de um trabalho integrado da gestão do Governo Jorginho Mello. “Estão sendo realizados investimentos nas rodovias, na ampliação da rede elétrica e na modernização dos aeroportos. Esses números apresentados reforçam que Santa Catarina é um destino turístico consolidado”, diz Neiva. O Secretário ainda ressalta que “Santa Catarina tem um grande potencial natural e é um destino atraente para todas as idades e épocas do ano. Também, se destaca pela segurança e pela chegada de novos turistas, tanto nacionais quanto internacionais”.

Sobre o Almanach

O Almanach é um Sistema de Inteligência Turística, desenvolvido em 2020 pela Secretaria do Turismo de Santa Catarina. Ele organiza e apresenta dados sobre atividades turísticas, auxiliando gestores na tomada de decisões com base em informações atualizadas periodicamente. O objetivo é promover a transparência, qualidade e inovação no setor, sendo também parte da Rede Brasileira dos Observatórios do Turismo (RBOT).

Sobre a ForwardKeys

AForwardKeysé uma companhia espanhola que trabalha com ciência de dados desde 2010. Assim, a empresa analisa o mercado aéreo global, fornecendoinsightse inovações sobre destinos e informações detalhadas sobre itinerários de viagem dos passageiros, perfis avançados e padrões de comportamento e preferências em seus destinos.