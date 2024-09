Automação de tarefas é tendência em empresas, diz pesquisa

Image by Freepik

A automação de processos repetitivos por meio de inteligência artificial (IA) é considerada uma das tendências do mercado de trabalho em 2024. Foi o que revelou uma pesquisa da Amcham, segundo a qual 38% das empresas que usam IA no Brasil são adeptas dessa prática.

Um caso clássico vem da indústria: se antes a mão de obra humana era necessária em todos os processos, robôs e sistemas automatizados passaram a ajudar na linha de montagem.

“A automação de processos repetitivos, mencionada por 38% dos entrevistados da pesquisa, destaca uma tendência clara de utilizar a IA para aumentar a eficiência operacional. Isso reflete uma prioridade das empresas em otimizar tarefas que consomem muito tempo e recursos, liberando os colaboradores para atividades de maior valor agregado”, avalia Thomaz Kenzo Iwamura, fundador da Custom Logic, empresa especializada em programação de robôs industriais.

Iwamura cita que a automação pode trazer vantagens para o mundo dos negócios. Eficiência operacional, processos consistentes (qualidade uniforme dos produtos), ampliação da produtividade e aumento da velocidade são alguns deles.

“A automação pode assumir tarefas perigosas, como manuseio de substâncias químicas ou operações com máquinas pesadas, reduzindo a exposição dos trabalhadores a ambientes de risco”, explica o empresário.

Ele acrescenta que “equipamentos automatizados frequentemente vêm com sistemas de segurança integrados, como sensores e paradas de emergência, que ajudam a proteger os operadores e evitar acidentes”.

Parte integrante dos negócios

Iwamura vê a automação, assim como a IA, se tornando cada vez mais “parte integrante dos negócios e sendo vista como uma ferramenta valiosa para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades”.

Na sua visão, empresas de diferentes tamanhos e segmentos – com destaque para o setor industrial, comercial e residencial – abraçam a tecnologia em uma tendência que veio para ficar.

“Empresas que adotam a IA e a automação estão se posicionando para obter uma vantagem competitiva. A capacidade de realizar tarefas de forma mais eficiente e precisa pode resultar em economia de custos e melhor serviço ao cliente, o que é crucial em mercados altamente competitivos”, analisa.

Iwamura pondera, no entanto, que há pontos que precisam de atenção. Um deles é promover a capacitação dos colaboradores a fim de prepará-los para lidarem com os novos processos.

“É fundamental que as empresas abordem os desafios de integração e segurança com a mesma seriedade com que adotam novas tecnologias. A transformação digital traz a necessidade de uma abordagem equilibrada entre inovação e gestão de riscos, garantindo que os benefícios sejam aproveitados enquanto se mantém a integridade e a segurança dos dados e dos ambientes de trabalho”, finaliza Iwamura.

Para saber mais, basta acessar: https://customlogic.com.br/