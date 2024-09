Personalizar benefícios ajuda a reter e atrair talentos

A pesquisa Benefícios 2024, realizada pela empresa de soluções em talentos Robert Half, revelou que 52% das empresas respondentes concordam que os benefícios oferecidos por elas ajudam na atração e retenção de talentos. Os colaboradores que concordam com a afirmação correspondem a 48% dos respondentes.

Entre os profissionais entrevistados, 80% responderam que gostariam de poder escolher os benefícios de acordo com suas necessidades, e 82% que na empresa em que trabalham não têm a possibilidade de escolher os benefícios que melhor se adaptam a sua realidade.

Além disso, 77% também concordam que seria interessante fazer alterações nos benefícios devido às mudanças no mercado de trabalho. O relatório destaca que as empresas que buscam atrair e reter talentos devem considerar a implementação de benefícios personalizados.

Rodolpho Espinoza, sócio fundador e CCO da VT Soluções, operadora de benefícios especializada em gestão de vales-transporte, aponta que uma curadoria de benefícios deve ser o primeiro passo. “Montar um bom pacote de benefícios não significa seguir o que todo mundo faz. Ter benefícios que realmente importam para os funcionários é um diferencial na hora de atrair novos talentos”.

Gestão personalizada de um dos benefícios mais utilizados

Ainda de acordo com o relatório, atualmente o vale transporte é o segundo benefício mais oferecido pelas empresas. Através de seu serviço a VT Soluções, em busca de personalizar a gestão operacional dessa categoria de benefícios, absorve o trabalho operacional do time de RH ficando responsável pela compra, coleta, manuseio e entrega personalizada de vales-transporte.

Espinoza explica que a boa gestão desse benefício pode contribuir tanto para atração, quanto para retenção de talentos. “Quando a empresa personaliza os benefícios, ela mostra que se importa com cada colaborador de verdade, e isso faz com que as pessoas queiram ficar. Um pacote sob medida vai ajudar também a manter os melhores profissionais”, afirma.

Luana Schaidhauer, gerente comercial da VT Soluções, ressalta que os dados confirmam uma percepção do mercado sobre o desafio que as empresas enfrentam neste quesito. “As preferências dos colaboradores mudam rápido e as empresas têm dificuldade em acompanhar. É preciso oferecer benefícios de acordo com as necessidades dos colaboradores, ou seja, que realmente façam a diferença”.

Para mais informações, basta acessar: vtsolucoes.com.br/