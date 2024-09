Assinatura de celulares corporativos reduz custos de empresas

Ao contrário da compra de aparelhos, que exige um investimento inicial elevado, o serviço de assinatura reduz significativamente o custo inicial ao eliminar a necessidade de se ter um limite de caixa considerável para tal investimento. A adesão a um plano de assinatura de celular corporativo representa uma decisão estratégica para as empresas, seja qual for o segmento.

Com o serviço de assinatura, o cliente pode escolher dispositivos novos ou renovados (os chamados como novos ou like new) de diversas marcas, incluindo Apple, Samsung e Xiaomi, para utilizar por no mínimo 24 meses. Durante esse período, é pago um valor mensal muito menor do que seria um investimento em um aparelho novo, podendo variar conforme o modelo e a marca.

A assinatura de celular corporativo pode auxiliar na redução de custos operacionais das empresas, já que elimina grandes investimentos iniciais em aparelhos e proporciona custos mensais previsíveis que incluem manutenção e atualizações. Além disso, o valor da mensalidade pode ser abatido integralmente no Imposto de Renda, na modalidade Lucro Real.

Há também suporte na gestão de dispositivos e o suporte técnico contínuo, isentando as companhias das complicações logísticas e técnicas relacionadas ao gerenciamento de aparelhos. Esse serviço também oferece mais flexibilidade na troca de aparelhos e a garantia de dispositivos sempre atualizados, além de sustentabilidade, devido a logística circular que faz parte do modelo de negócio.

Segundo a especialista Stephanie Peart, não apenas as empresas usufruem do plano de assinatura, como também os colaboradores. Essa liberdade na escolha e troca de aparelhos conforme a demanda contribui para a satisfação dos funcionários, uma vez que eles têm acesso a dispositivos mais modernos e adequados às suas necessidades, além de suporte técnico disponível a todo momento, melhorando a produtividade e o engajamento.

Em média, as empresas trocam de aparelhos a cada 24 a 26 meses, garantindo, assim, que os colaboradores sempre tenham à disposição tecnologias atualizadas sem sobrecarregar o orçamento com compras frequentes.

De forma geral, as empresas contratam um plano visando aumentar a produtividade, facilitar a comunicação interna e externa, melhorar a segurança dos dados corporativos e proporcionar aos colaboradores ferramentas adequadas para desempenharem suas funções. No quesito geográfico, as regiões metropolitanas e centros empresariais têm a maior concentração de aparelhos corporativos contratados, onde a demanda por soluções de comunicação e gestão de dispositivos é maior.

Para isso, elas costumam optar por modelos de smartphones que oferecem um equilíbrio entre desempenho, segurança e custo-benefício, incluindo marcas como Apple, Samsung e Motorola. Entre as funcionalidades mais buscadas estão segurança avançada, longa duração da bateria, capacidade de gestão remota, suporte para aplicativos corporativos e alta durabilidade dos celulares.