Cocriação se consolida em setores tradicionais do mercado

A prática da cocriação, que coloca os clientes ou usuários finais no centro do processo de desenvolvimento de um serviço, ou de um produto ao compartilhar suas experiências pessoais para moldar sua forma final, representa uma valiosa fonte de inovação para as empresas, segundo estudo conduzido pela Hitachi Europe. Esse modelo, de acordo com a pesquisa, transforma a abordagem das companhias para a inovação, segundo 57% dos entrevistados. E o resultado é uma maior aceitação das novidades apresentadas para os consumidores.

Como foi feito com a nova versão do aplicativo Amil Clientes, já disponível nas principais lojas de aplicativos. A partir de um processo de cocriação que contou com a participação de dezenas de clientes e de mais de 300 pessoas de diversas áreas da empresa, está disponível a nova versão do aplicativo Amil Clientes. A atualização focou em trazer novos recursos de navegação que tornam o uso mais intuitivo, reduzir a quantidade de passos nas jornadas de serviços mais acessadas e substituir termos técnicos por uma linguagem mais simples e objetiva, além de buscar modernizar o visual.

Uma das novidades é a evolução do serviço de navegação por mapa, que permite traçar rotas para encontrar a rede credenciada mais próxima. “Realizamos testes com clientes e identificamos a oportunidade de melhorar a experiência dessa funcionalidade. Agora, o serviço permite, durante a busca de rede credenciada, abrir um aplicativo de mapas para identificar o caminho e o selecionar como 'favorito', para uso em outras consultas, no futuro. Também realiza o compartilhamento do mapa através de e-mail e de aplicativos de comunicação. E ainda é integrado a aplicativos de transporte, para que o cliente solicite um veículo que o leve direto ao seu destino”, afirma Carlos Furlan, diretor de TI do Grupo Amil.

A atualização também permite o agendamento de consulta presencial ou de exames na Rede Assistencial Amil nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná e Ceará, além do Distrito Federal. E tornou mais simples as consultas a boletos em aberto; a solicitação e a visualização do andamento de pedidos de reembolso; e a localização dos canais de atendimento e teleatendimento disponíveis 24 horas.

“Buscamos entender as dores e as necessidades de nossos clientes para desenhar alguns protótipos, cuja utilização foi validada por esses beneficiários. Isso foi fundamental para entendermos quais soluções eram mais adequadas para eles”, completa Carlos Furlan.