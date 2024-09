Rainha Mathilde da Bélgica, Príncipe Harry, Duque de Sussex, Forest Whitaker, Chefes de Agências da ONU e outros dignitários se encontram com sobreviventes e defensores do fim da violência infantil em Nova York, durante a Assembleia Geral da ONU

NOVA YORK, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rainha Mathilde da Bélgica, Príncipe Harry, Duque de Sussex, Chefes de agências da ONU e outros dignitários se encontraram com sobreviventes e defensores do fim da violência contra crianças em Nova York na noite de domingo (22 de setembro). Eles estão em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, onde líderes mundiais se reuniram para a 79ª Sessão (AGNU 79).



Eles se encontraram com sobreviventes, figuras públicas e líderes governamentais de todo o mundo, incluindo Suécia, Colômbia, Zimbábue, Geórgia, Canadá, Islândia, Brasil e Reino Unido para discutir a questão urgente em um evento caloroso, organizado pelo Diretor Geral, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, da Organização Mundial da Saúde e organizado pelo Project Everyone, parte da Assembleia Geral da ONU. Eles ouviram depoimentos de sobreviventes, bem como reflexões e compromissos de líderes.

A reunião de alto nível ocorreu dias após sobreviventes, defensores e aliados publicaram uma carta aberta [17 de setembro de 2024] exigindo ações urgentes dos líderes mundiais antes da primeira Conferência Ministerial Global sobre o Fim da Violência contra Crianças, a ser realizada na Colômbia em novembro.

Entre os signatários da carta estão as figuras públicas Forest Whitaker, Shudu Musida e Will Poulter, que também participaram do evento especial.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todos os anos uma em cada duas crianças em todo o mundo - mais de 1 bilhão - sofre violência, desde punição corporal, bullying na escola, violência online e abuso sexual. Outras formas significativas de violência incluem violência de gangues, casamento infantil e trabalho infantil.

Evidências mostram que soluções inovadoras para acabar com todas as formas de violência contra crianças incluem fornecer apoio parental, implementar intervenções nas escolas, oferecer serviços sociais e de saúde adequados para crianças, adotar leis de proteção e garantir uma internet mais segura para crianças. Países que implementam estratégias com base em evidências podem reduzir a violência contra crianças em até 50%.

Como MC do evento, Will Poulter, Ator e Embaixador do programa anti-bullying The Diana Awards, disse:

“A violência assume muitas formas - físicas e psicológicas - e cada uma tem um impacto duradouro em quem passa por ela. Com um bilhão de crianças em todo o mundo sofrendo tal violência, as estatísticas são surpreendentes, mas elas representam vidas reais, e é nossa responsabilidade coletiva garantir que essas crianças sejam protegidas."

Na imagem 1 E-D: Dra. Daniela Ligiero, CEO da Together For Girls; S.Ex.ª Alexander De Croo, Primeiro-Ministro da Bélgica; Príncipe Harry, Duque de Sussex; Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde; Shudu Musida, Campeão Regional do UNFPA; H.R.H. Rainha Mathilde da Bélgica; Forest Whitaker, Ator e Ativista; H.R.H. Princesa Mabel van Oranje; Bryanna Mariñas, Mobilizadora de Jovens; Will Poulter, Ator; Dr. Etienne Krug, Diretor do Departamento de Determinantes Sociais de Saúde da Organização Mundial de Saúde; Catherine Russell, Diretora Executiva da UNICEF.

Na imagem 2 E-D: Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor Geral da Organização Mundial de Saúde e Príncipe Harry, Duque de Sussex.





