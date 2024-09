Somapay concorre ao Prêmio Reclame Aqui 2024

A Somapay Digital Bank está concorrendo na categoria “Bancos e Cartões” na 13ª edição do Prêmio Reclame Aqui, premiação voltada para empresas que se destacam pela reputação e confiança dos usuários. A indicação reflete o compromisso da empresa com o atendimento direto, transparente e qualificado do cliente. A votação aberta ao público é on-line (https://www.reclameaqui.com.br/premio/sobre-premio/) .



Entre as nove concorrentes, a Somapay recebeu, em abril deste ano, o selo RA1000, do Reclame Aqui. A certificação foi concedida com base em critérios de resposta e satisfação dos clientes na plataforma, amplamente utilizada para a resolução de demandas dos consumidores.



Lilian Nascimento, gerente de Atendimento, faz uma análise das estratégias realizadas na empresa, e que considera importantes para a visibilidade. “Há tempos trabalhamos com um time de atendimento focado em indicadores e resultados. Destaco a agilidade, redução do Tempo Médio de Atendimento (TMA) e um atendimento humanizado. Investimos na capacitação da nossa equipe, sempre ouvindo o cliente, o que tem sido chave para essas conquistas”, destaca.

A gerente ressalta a importância da indicação para a premiação. “Temos a missão de transformar vidas facilitando crédito. Estamos muito felizes por esse reconhecimento. Para nós, oferecer um serviço de excelência e garantir a satisfação dos nossos clientes sempre será o nosso propósito”, concluiu.