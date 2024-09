Congresso Debaterá o Futuro do ESG e da Sustentabilidade

Nos dias 16 e 17 de outubro, o Centro de Eventos da AMCHAM Brasil, em São Paulo, será palco do Congresso Nacional de ESG, um dos maiores eventos sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no país. Especialistas, líderes empresariais e governamentais se reunirão para discutir o tema "Qual o Futuro do ESG e da Sustentabilidade?", analisando as tendências e desafios que moldarão o cenário corporativo nos próximos anos.

O Congresso Nacional de ESG promete explorar como as principais tendências das questões ambientais, sociais e de governança estão impactando empresas e investimentos. Ao longo dos dois dias, o evento contará com palestras e painéis de discussão, que abordarão temas como: mudanças climáticas, transição energética, diversidade e inclusão, saúde e bem-estar no trabalho, crédito de carbono, economia circular, hidrogênio verde, inteligência artificial e ESG, cidades sustentáveis, entre outros.

Entre os destaques do evento, estão as discussões sobre o papel das corporações na transição para uma economia de baixo carbono e como os novos marcos regulatórios e a demanda por maior responsabilidade social e ambiental estão redefinindo a forma como as empresas operam.

O evento contará com a mediação da jornalista Giuliana Morrone, Especialista em ESG e uma das maiores jornalistas do Brasil, e diversos palestrantes tais como: Cristovam Ferrara, Diretor de Responsabilidade Social da Globo, André Borges, Diretor de Sustentabilidade do iFood, Rafael Morais, CFO da Caixa Vida e Previdência, Iuri Mendonça, CEO da CEMIG Sim, Pedro Moro, Presidente da CPTM, Marcelle Paiva, COO América Latina da Oracle, Camila Novaes, Diretora de Marketing e Head do Comitê de Inclusão e Diversidade da VISA, Luis Guggenberger, Presidente do Instituto Ultra, Vivian Broge, Vice-Presidente de Relações Humanas e Marketing da TOTVS, David Canassa, Diretor Executivo da Reservas Votorantim, Carolina Graça, Head de Sustentabilidade América Latina da Bayer, João Zeni, Diretor de Sustentabilidade e ESG da Electrolux América Latina, Cíntia Baradel, Diretora da S&P Global Commodity Insights, entre outros.

Esse evento reunirá líderes empresariais, governamentais, investidores e profissionais, oferecendo um ambiente propício para a discussão de estratégias inovadoras e a partilha de casos no campo da Sustentabilidade e Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG). O evento visa fomentar a troca de ideias, aprendizado e networking entre os principais interessados em consolidar a sustentabilidade e o ESG como pilares fundamentais dos negócios modernos.

O evento conta com o apoio na realização da Conselho Federal da Ordem dos Advogados (OAB Nacional), do Conselho Federal de Administração (CFA), da Confederação Nacional do Comércio (CNC), da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), entre outras, o congresso representa milhares de profissionais e organizações comprometidos com essas temáticas.

Para mais informações sobre o congresso, incluindo detalhes sobre palestrantes, programação e inscrição basta acessar: www.congressodeesg.org.br