VTR Effects abre rodada e busca expansão internacional

A VTR Effects, uma startup capixaba do ramo de instrumentos musicais, está em busca de R$ 2 milhões para impulsionar seu crescimento e alçar novos patamares no mercado de pedais de efeitos para instrumentos musicais. Fundada em 2017 por Ítalo Frota, a empresa busca inovar o cenário nacional com tecnologia de ponta e controle de qualidade rigoroso, oferecendo aos músicos brasileiros uma alternativa inovadora e competitiva frente às marcas internacionais.

O mercado de pedais de efeitos está em crescimento global, impulsionado pelo aumento de músicos independentes e a constante busca por novos timbres e sonoridades. A VTR Effects, está preparada para capitalizar essas tendências e continuar trazendo novidades para o setor. Com esse investimento, a empresa planeja fortalecer seu posicionamento, ampliar sua linha de produtos e investir em novas tecnologias que podem definir o futuro do mercado musical.

Nos últimos anos, a VTR conquistou a confiança de músicos renomados, estando presente em palcos de grandes eventos pelo Brasil e mundo. Com o lançamento da linha Gold Series, a marca experimentou um crescimento em popularidade por unir o melhor das tecnologias digital e analógica para oferecer pedais de alta qualidade sonora .

Segundo o CEO, Ítalo Frota, “A Série Gold reflete o nosso compromisso com a inovação e a busca por soluções que desafiem os limites entre a vontade e a possibilidade. Nosso objetivo é continuar aprimorando a experiência sonora e oferecendo aos músicos ferramentas que acompanhem a evolução da música.” ”

Com a rodada de investimento, a VTR Effects também pretende avançar com seu processo de internacionalização. O plano inclui a entrada nos mercados da América do Norte e Europa, por meio de feiras internacionais e parcerias estratégicas com distribuidores globais, além de fortalecer sua presença no mercado brasileiro. Em 2023, a empresa cresceu 391%, e em 2024, já registra um aumento de 120% em relação ao ano anterior. Esse crescimento abriu portas para que a VTR escalasse suas vendas e alcançasse músicos exigentes e renomados, angariando opiniões positivas em reviews e podcasts especializados.

Os investidores que participarem da rodada de R$ 2 milhões terão a oportunidade de apoiar o crescimento de uma marca nacional, e fazer parte de um mercado que não para de crescer. A VTR Effects está determinada a se consolidar como a maior marca de pedais do Brasil e se posicionar entre as maiores do mundo ao levar seus produtos para o mercado global.