Licks Attorneys lança webinar sobre proteção de dados

Em caso de um incidente de segurança com dados pessoais, como deve proceder uma empresa junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)? Se uma empresa transfere dados pessoais para o exterior, como se adequar às novas normas editadas pela Autoridade? A fim de responder essas e outras questões sobre o tema, o Licks Attorneys promoverá, no próximo dia 03, um webinar gratuito e online para abordar as recentes atualizações na estrutura da ANPD e as normas complementares à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O evento pretende esclarecer as principais mudanças que passaram a regulamentar lacunas importantes relacionadas à proteção de dados pessoais e à privacidade dos cidadãos.

A partir das 15h, o sócio do escritório Alexandre Dalmasso será o palestrante do evento, intitulado Atualização em Privacidade e Proteção de Dados. Ao longo de uma hora, o porta-voz abordará as principais questões relacionadas à atual estrutura da ANPD e seu programa de integridade, além da Comissão de Integridade, Transparência e Acesso à Informação.

“As mudanças regulatórias trazem novos desafios para empresas e profissionais que lidam com dados pessoais. Entender como essas normas impactam a prática diária é fundamental para garantir conformidade e proteção efetiva dos dados pessoais tratados pela organização e terceiros em seu nome”, afirma Alexandre Dalmasso, sócio do Licks Attorneys.

Os participantes poderão entender ainda mais acerca do processo de comunicação de incidentes de segurança à ANPD, do uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), e das novas regras que regulamentam o papel do encarregado de proteção de dados.

As inscrições para o webinar estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://lickslegal.zoom.us/ webinar/register/ 3117261631058/WN_7-pW3V- uTyaARDPr_aTdjA

