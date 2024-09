Alliance leva para a Equipotel tecnologias que reduzem custos para hotéis

A Alliance do Brasil aposta na Equipotel, evento com foco em hospitalidade, para apresentar soluções de lavanderias para o mercado nacional de hotelaria. No estande, disponível para visitação entre os dias 17 e 20 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, a empresa fará a demonstração de tecnologias que possibilitam economia de energia e no uso de produtos químicos.

Com mais de 100 anos de mercado e cinco marcas no portfólio, sendo três voltadas para o setor de lavanderia industrial: Speed Queen, UniMac e Primus, a Alliance destaca que a participação na Equipotel é um movimento estratégico de negócio para a empresa e benéfico para o setor. “Buscamos trazer soluções que façam a diferença para o cliente. Os equipamentos oferecem qualidade sem danificar o enxoval e o vestuário dos hóspedes” ressalta Flávio Mello, country manager da Alliance.

Peças de cama e banho são alguns dos itens mais valorizados na experiência geral em hotéis, bem como o cuidado de lavagem, passadoria e a agilidade de entrega de roupas, quando deixadas sob responsabilidade do estabelecimento. Por isso, além de trazer resultados positivos para o negócio, os equipamentos da empresa também representam uma forma de criar diferenciais na jornada do cliente.

Os visitantes terão contato direto com equipamentos que atendem diferentes quantidades de roupas e necessidades de lavagem. Outro ponto importante é que também será possível fazer networking com executivos da empresa e dos três distribuidores no país: Delav, Autax e Sill do Brasil.

Especialista há mais de 20 anos no mercado de lavanderias, Felipe Sampaio, gerente de vendas da marca, reforça a relevância da Equipotel como oportunidade de conexão e construção de negócios. “O evento nos permite apresentar novas soluções para o setor, trazendo opções que fazem diferença para os nossos clientes”, afirma.

Os equipamentos que estarão em exposição contam com três tecnologias de destaque:

Sistema OPTidry: A tecnologia detecta níveis de secagem, parando no nível desejado. O calor alto é usado até que a roupa esteja parcialmente seca e a temperatura reduzida no restante do ciclo. Os níveis de secura podem ser definidos pelo cliente conforme necessidades específicas.

Sistema OPTispray: O maquinário aposta no sistema OPTispray, enxágue por pulverização, que remove sujeira e produtos químicos utilizando 39% menos água que as demais existentes no mercado. Oferece tempo de secagem mais curto e, consequentemente, redução nas contas de energia. O tempo de enxágue do ciclo é reduzido em até 12% e 22% menos resíduos químicos de lavagem.

Controle Unilinc: Equipamentos contam com controle Touch, de fácil linguagem, simples de usar, flexível e inteligente. A novidade reduz custo com mão de obra e agiliza a produtividade, tornando a produção da lavanderia mais eficiente.

A Alliance do Brasil é uma das 420 marcas expositoras da Equipotel 2024.