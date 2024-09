Appgate apresenta nova versão de sua solução Zero Trust no Mind The Sec

A Appgate , empresa de acesso seguro, participará da 10ª edição do Mind The Sec , que ocorre entre os dias 17 e 19 deste mês, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

Presente no estande E72, ao lado da parceira e distribuidora de software Teki, a empresa mostrará aos visitantes o Appgate SDP 6.3, atualização de sua solução de acesso à rede Zero Trust (ZTNA) com roteamento direto.

“É com muita satisfação que nosso time vai demonstrar os novos recursos da ferramenta, que aumentam a resiliência, a velocidade e o desempenho do Appgate SDP, aos principais líderes e tomadores de decisão que estarão no Mind The Sec”, afirma Marcos Tabajara, country manager da companhia no Brasil.

A arquitetura ZTNA exclusiva do Appgate SDP é responsável pela segurança de rede de diversas empresas listadas na Fortune 500 e de agências federais, que já contam com a versão mais recente da aplicação.

Mais informações sobre o Mind The Sec estão disponíveis aqui.

10ª edição do Mind The Sec

De 17 a 19 de setembro

Transamérica Expo Center (av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro).