Tecnologia blockchain oferece segurança nas transações

A segurança nas transações financeiras nunca foi tão crucial, devido ao papel central que desempenha na economia e no dia a dia. A proteção eficaz garante a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade dos recursos financeiros prevenindo fraudes, roubos e outros tipos de crimes cibernéticos.

Nesse sentido, a tecnologia blockchain surge como um livro-razão de confiança na era digital. No caso do bitcoin, por exemplo, existe um sistema por trás dele que registra tudo o que acontece para saber a quantidade de ativos existentes, onde está o ativo de cada carteira e as pessoas precisam desse sistema para registrar.

Assim, Blockchain é uma base compartilhada de dados que faz o registro e validação de transações digitais, trocas de informações processadas por usuários de uma rede descentralizada de computadores. O objetivo é ser um grande registro de tudo o que está acontecendo em uma determinada rede, de forma rápida, transparente e imutável.

A tecnologia oferece uma série de benefícios especialmente no setor financeiro, mas também avança cada vez mais para diversos outros segmentos, como por exemplo saúde, logística e até na área governamental. Um exemplo é o uso do blockchain na emissão da Carteira de Identidade Nacional, oferecendo mais consistência no serviço prestado, rastreabilidade e compartilhamento seguro de dados.

Na pesquisa Consumer Pulse da TransUnion realizada com 994 pessoas adultas, em outubro de 2023, 43% dos entrevistados demonstraram medo de serem vítimas de fraudes digitais, e ameaças como o roubo de identidade foi a principal preocupação apontada por 36% deles.

Para reunir ações contra riscos como estes, a adesão da blockchain proporciona às financeiras maior segurança, eficiência, transparência e inovação. “Adotamos essa tecnologia para aprimorar a prestação de serviço e também para ampliar a criação de negócios que atendem às necessidades de segurança que o mercado exige”, explica Mirela Francabandiera, CFO da Fidúcia SCM, instituição financeira regulada pelo Banco Central do Brasil.

Os principais benefícios dessa tecnologia para empresas financeiras incluem uma proteção robusta contra fraudes graças à criptografia avançada e imutabilidade dos registros, eliminação de intermediários e automação dos processos resultando em redução de custos, transparência e rastreabilidade, eficiência e melhor gestão de riscos financeiros.

Embora ofereça muitos pontos positivos e revolucionários na segurança financeira, as fintechs enfrentam desafios relacionados à regulação, escalabilidade, integração com sistemas legados, custos operacionais, complexidade técnica, segurança, adoção de mercado e privacidade ao adotar blockchain.

Superar esses desafios é crucial para aproveitar os benefícios da tecnologia, já que o futuro das fintechs com blockchain está repleto de oportunidades para as empresas, que como a Fidúcia SCM já conseguiram se apropriar das complexidades deste sistema.