Seprorgs realiza painel com candidatos à prefeitura de Pelotas

O Seprorgs realizou o painel Linha de Frente 2024, série de eventos que reúne candidatos às prefeituras de cidades gaúchas para manifestarem suas propostas para as áreas de inovação, economia digital e outras. A primeira edição teve foco no município de Pelotas-RS, e aconteceu no formato online, no dia 05 de setembro.

Participaram do painel os candidatos Fernando Estima (PSDB), Fernando Marroni (PT), Irajá Rodrigues (MDB), Marciano Perondi (PL) e Reginaldo Bacci (PDT).

O painel contou, ainda, com a presidente do Seprorgs, Marice Fronchetti, e teve mediação do diretor da entidade para a Regional Pelotas, Sérgio Medeiros Santi.

"Nossa expectativa é que, quem quer que seja eleito, dê atenção às demandas das empresas, que são essenciais na economia das cidades, do estado e do país”, comentou Marice. "O setor de tecnologia, representado pelo Seprorgs, tem papel fundamental no crescimento econômico e no desenvolvimento sustentável dos municípios, por isso a atenção que temos buscado para esta área", finalizou Santi.

O painel ainda terá edições em Caxias do Sul, Santa Maria, Uruguaiana e Porto Alegre.