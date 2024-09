Bionexo adquire Tradimus e expande plataforma hospitalar

A Bionexo, empresa de tecnologia SaaS para gestão da saúde, anunciou a aquisição da Tradimus - empresa focada em soluções de eficiência financeira e operacional para hospitais, clínicas e laboratórios.

Esta é a oitava aquisição que a Bionexo faz em sete anos e a terceira de empresa focada em soluções para a gestão do ciclo da receita hospitalar. “O alinhamento entre a Tradimus e a Bionexo nos permitirá expandir nossa base de clientes e oferta no âmbito do ciclo da receita. Isso reforça nosso compromisso com a inovação e com a melhoria contínua do setor da saúde”, afirma Rafael Barbosa, CEO da Bionexo.

Nos últimos anos, hospitais no Brasil têm enfrentado desafios crescentes devido à complexidade e ineficiência dos processos de faturamento e conciliação, resultando em atrasos nos pagamentos e na alta incidência de glosas. Somado a isso, a performance financeira ruim das operadoras resultou em uma extensão dos prazos médios de pagamentos de 90 para 120 dias em alguns caros, e glosas de até 10%. Esses problemas ressaltam a necessidade urgente de soluções que melhorem a precisão do ciclo da receita.

A tecnologia é a aliada para superar essas barreiras. Para isso, a digitalização dos processos hospitalares reduz erros e otimiza a gestão financeira. É neste contexto que a Tradimus surgiu a partir de uma iniciativa do Grupo Hospital Care.

Com acordo firmado com Grupo Hospital Care, que depende ainda de aprovação do CADE, a Bionexo assume a operação da Tradimus, que passa a integrar a plataforma de soluções da Bionexo para o ciclo da receita, que somente no último ano processou R$ 10 bilhões em contas médicas. Isso pode ampliar os clientes para além da base existente e firmar uma parceria de longo prazo para juntos alçar a Hospital Care, ao nível mais elevado de inteligência e digitalização no ciclo da receita.

"Para a Tradimus, a aquisição reforça e amplia a proposta de valor para os seus clientes e adiciona outros R$ 8 bilhões em contas médicas processadas anualmente, aumentando a capacidade de geração de análises e conhecimento para os agentes envolvidos", comenta Hebert Cepêra, CEO da Tradimus.

“Neste ano, a Bionexo já concluiu a consolidação de suas aquisições anteriores e retomou um ritmo acelerado de crescimento, aliado a um novo patamar de margem, que cresceu mais de 300% no primeiro semestre do ano. Esses resultados a tornaram rentável e com geração de caixa positiva, um marco importante para uma empresa de tecnologia, que investiu muito na renovação e inovação de suas tecnologias e pode agora colher esses frutos”, afirma Rafael Barbosa.

Para além do ciclo da receita, a empresa segue forte no crescimento de suas aplicações em supply chain, aumentando 33% nas transações processadas nas plataformas de gestão de compras de medicamentos e OPMEs (Órteses, Próteses e Medicamentos Especiais), uma adição de R$ 3,5 bilhões na comparação com o ano anterior. “Acreditamos no potencial gigante de nossas ferramentas de suprimentos e ciclo trabalharem juntas e integradas para dar mais inteligência ao setor e otimização de margens para nossos clientes”, conclui Barbosa.