Governo e Prefeitura de Gramado firmam parceria para recepção de animais silvestres que precisam de reabilitação

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), assinou, nesta sexta-feira (13/9), um protocolo de intenções com a Prefeitura de Gramado, na Serra. O objetivo é o futuro repasse de valores para criação e manutenção de um Centro de Recepção e Triagem de Animais Silvestres (Cetas) no Parque Natural Municipal dos Pinheiros.

“A iniciativa será inédita no Rio Grande do Sul e a intenção é que o Estado firme outras parcerias como essa para o recebimento de animais silvestres que precisam de tratamento. O valor repassado pelo Estado deverá ser utilizado para custear a contratação de pessoal e de insumos, como alimentação e medicamentos. Em contrapartida, o município entrará com a estrutura, que passará por reformas”, afirmou a titular da Sema, Marjorie Kauffmann, durante o ato de assinatura do documento.

Segundo a diretora de Biodiversidade da Sema, Cátia Gonçalves, o Termo de Convênio será assinado em até cinco meses, quando deverão iniciar os repasses. O município realizará melhorias que vão desde a manutenção na rede elétrica, pintura, ajardinamento das áreas livres do parque, conservação permanente das trilhas e demais estruturas, aquisição dos materiais para funcionamento do Cetas e de material de educação ambiental. A ideia é que o espaço esteja adequado para o recebimento de animais até o final deste ano”, afirmou.

Durante o evento, a secretaria entregou ao município a autorização prévia para o funcionamento do Cetas. Quando em atividade, o novo centro irá receber identificar, avaliar, marcar, triar, recuperar, reabilitar e destinar animais silvestres provenientes de resgates ou de fiscalizações realizadas pelos órgãos que compõem o Sistema Estadual de Proteção Ambiental (Sisepra), com foco na região da Serra, entre os quais estão: a própria Sema, o Comando Ambiental da Brigada Militar, os municípios e outros órgãos previamente autorizados. A Sema, instituição responsável pela destinação dos animais, irá fiscalizar a aplicação do recurso e o atendimento do plano de trabalho a ser entregue pelo município.

Segundo a Prefeitura, a criação do Cetas representará um passo importante na gestão ambiental e na preservação da fauna silvestre no Estado, especialmente em áreas turísticas como Gramado, onde o convívio entre seres humanos e animais silvestres requer atenção constante.

"Para nós, que trabalhamos no Ministério Público em prol do meio ambiente, é muito gratificante a possibilidade de termos um local, que é um santuário ecológico, recebendo um projeto tão importante. Hoje nós contamos com uma área de reabilitação e soltura na Região das Hortênsias que é fantástico. Eu só posso dar meus parabéns aos órgãos públicos, estadual e municipal, por essa iniciativa", afirmou o promotor de Justiça de Gramado, Max Guazzelli.

Esse tipo de parceria está previsto no Código Estadual de Meio Ambiente (Lei 15.434/2020), especialmente no que se refere ao incentivo à celebração de parcerias com entidades públicas para abertura de empreendimentos de fauna que tenham como finalidade a recepção e a reabilitação de animais silvestres provenientes de apreensões, conflitos ou entregas voluntárias. A iniciativa também tem como base a Lei Complementar Federal 140/2011, que prevê atuação comum e integrada dos entes públicos na proteção do meio ambiente e da fauna silvestre.