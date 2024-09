Canon apresenta produtos na IBC 2024 com foco em soluções cinematográficas

A Canon do Brasil estará presente na IBC 2024, evento de conteúdo, mídia e tecnologia, que acontece de 13 a 16 de setembro no RAI Amsterdam. No estande C41 do Hall 11, a Canon exibirá sua linha completa de soluções para o mercado cinematográfico, com ênfase nas câmeras e lentes de cinema da marca.

Representando a Canon do Brasil no evento estará o gerente da área de Professional Imaging Solutions, Fabio Zuccaratto, que destaca a importância da participação na IBC: "A IBC é uma oportunidade única para mostrar como nossas soluções estão atendendo às crescentes demandas do setor de cinema e produção audiovisual. Estamos empolgados em apresentar tecnologias de ponta que facilitam a criação de conteúdos com qualidade cinematográfica, desde produções independentes até grandes estúdios. A linha de câmeras de cinema da Canon, como a EOS C500 Mark II e a EOS C300 Mark III, estará em destaque, e esperamos compartilhar essas inovações com o público global."

A IBC, desde sua fundação em 1967, tem sido o ponto de encontro da indústria global de mídia e entretenimento, permitindo o intercâmbio de ideias, a criação de novas parcerias e o desenvolvimento de negócios. Com milhares de visitantes esperados, o evento promete ser um palco para inovações que definirão o futuro da tecnologia audiovisual.