Canva para Universidades é lançado oficialmente no Brasil

Em um jantar realizado na Embaixada da Austrália, em Brasília, o Canva anunciou oficialmente o lançamento do "Canva para Universidades", no Brasil. O evento contou com a presença da embaixadora da Austrália no Brasil, a Sra. Sophie Davies, e de Eleazar Ortiz, Head do Canva para Educação LATAM; Espanha e Portugal, que estiveram à frente da apresentação da ferramenta educacional.

A nova versão especializada da plataforma Canva oferece funcionalidades avançadas e adaptadas às necessidades das instituições de ensino superior. Entre as principais novidades, destaca-se a integração com sistemas Learning Management System (LMS), facilitando a gestão acadêmica moderna e promovendo um ambiente de aprendizado mais dinâmico e interativo.

"O lançamento do Canva para Universidades é um marco significativo para a educação no Brasil. Esta iniciativa almeja promover um ensino mais acessível, criativo e adaptado às necessidades contemporâneas", destacou a embaixadora Sophie Davies. Eleazar Ortiz complementou, afirmando que "a plataforma está preparada para mudar a interação entre educadores e estudantes dentro do ambiente educacional".

A iniciativa chega oferecendo soluções para o ensino superior brasileiro. As ferramentas aprimoradas do Canva para Universidades facilitam a criação de recursos didáticos dando um novo formato ao método de ensinar e aprender, alinhada às demandas do mundo moderno.

O Evento

Durante o evento, que simbolizou o encontro entre tecnologia e educação, os presentes tiveram a oportunidade de vislumbrar um futuro onde a criação e disseminação de conhecimento se tornam mais acessíveis e interativas, impulsionando um aprendizado mais inclusivo e compreensível.

Com o lançamento do Canva para Universidades, espera-se que o cenário educacional brasileiro passe por uma transformação, onde a tecnologia e a criatividade se unam para construir um ambiente acadêmico mais conectado.

Sobre o Canva

No vasto universo das ferramentas de design gráfico, o Canva se destaca como uma ferramenta para profissionais e amadores da área. Fundado em 2012 pela empreendedora australiana Melanie Perkins, juntamente com Cliff Obrecht e Cameron Adams, o Canva surgiu em Sydney, Austrália, com o objetivo principal de democratizar o design. Desde então, a plataforma cresceu exponencialmente, conquistando milhões de usuários e se tornando uma das startups mais valiosas do mundo.

O diferencial do Canva está na sua simplicidade e acessibilidade. Por meio de uma interface intuitiva e uma vasta biblioteca de templates, imagens e elementos gráficos, a ferramenta permite que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento prévio em design, possa criar peças visuais de alta qualidade, como apresentações, posts para redes sociais, banners, currículos, entre outros.

Canva para Universidades

À medida que o Canva consolidava sua posição no mercado, seus fundadores perceberam uma oportunidade de expandir seu impacto, desta vez, no setor educacional. Surgiu então o "Canva para Universidades", projeto idealizado para atender às necessidades específicas do ambiente acadêmico.

O Canva para Universidades foi desenvolvido com a colaboração direta de instituições educacionais e professores, visando fornecer acesso gratuito ou com descontos substanciais à plataforma premium do Canva. A proposta é simples: facilitar o aprendizado e a comunicação visual entre alunos e docentes, proporcionando ferramentas adequadas para a criação de materiais didáticos, apresentações de projetos, trabalhos acadêmicos, entre outros.

A implementação do Canva nas universidades tem produzido resultados positivos, favorecendo a inclusão digital e estimulando a criatividade dos estudantes. Além disso, a ferramenta tem se mostrado útil como suporte na organização de eventos acadêmicos, campanhas institucionais e até mesmo estratégias de marketing para as próprias universidades.

Impacto e Perspectivas Futuras

Com o crescente uso do Canva em ambientes educacionais, uma nova geração de criadores visuais está emergindo, equipada com habilidades que antes eram restritas a profissionais da área. Este movimento também vem ao encontro das demandas do mercado de trabalho, que valoriza cada vez mais a capacidade de comunicação visual.

O Canva e sua versão para universidades nasceu da visão empreendedora de Melanie Perkins e sua equipe, que conseguiram transformar uma ideia simples em uma ferramenta necessária para o cotidiano de milhões de pessoas ao redor do mundo. À medida que a educação e a comunicação continuam evoluindo, ferramentas como o Canva para Universidades surgem para preparar os jovens para os desafios do futuro.