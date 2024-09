Ourolux anuncia participação em evento de iluminação da América Latina

A Ourolux estará presente na Expolux, uma das primeiras feiras da América Latina 100% dedicada à iluminação, que acontece entre os dias 17 e 20 de setembro no Expo Center Norte, em São Paulo. Realizado pela RX Brasil e pela Associação Brasileira da Indústria da Iluminação (ABILUX), o evento reunirá marcas e profissionais do setor para apresentar tendências, soluções e lançamentos do mercado.

Entre os destaques da empresa estão as lâmpadas inteligentes CONTROLED e os produtos que funcionam com iluminação LED 100% solar, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade. A linha CONTROLED dispensa conexão com a internet e inclui sete modelos, como, por exemplo, lâmpadas com sensor de presença, sensor de luminosidade, 2 em 1 anti-inseto e a versão com 3 temperaturas de cor na mesma lâmpada. Além disso, a marca contará com o lançamento dos painéis CONTROLED com sensor de luminosidade e sensor presença, ambos em duas versões diferentes de temperaturas de cor.

“Estamos animados em marcar presença em mais uma edição desse evento que é um dos principais no mercado. Esta é uma oportunidade para fortalecer nossa relação com o ecossistema varejista e explorar novas oportunidades de negócios. Vamos focar em nossa linha de lâmpadas inteligentes e de iluminação solar, que, além de reduzir o consumo de energia, desempenham um papel importante na diminuição das emissões de carbono”, explica Douglas Moraes, diretor de comercial e de marketing da Ourolux.

Em sua 18ª edição, a feira conta com algumas novidades, como as Rotas de Eficiência Energética e de Automação, que destacarão os produtos mais sustentáveis e tecnológicos por meio da curadoria de profissionais do setor. A programação inclui uma série de palestras e painéis com temas como tecnologia, ESG e mercado, além de atrações como o Simpósio Internacional de Iluminação (SIMPOLED), o Fórum Nacional de Iluminação Urbana, o Prêmio Abilux Projetos de Iluminação e o Prêmio Abilux Design de Luminárias. O encontro terá cerca de 400 marcas expositoras e deve receber mais de 20 mil visitantes.